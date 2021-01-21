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21.01.2021 04:51
Рубрика: Общество

Леший попутал

Лесорубам выделили охотничьи угодья общин
Текст: Владимир Таюрский (Якутск)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 11(8362)
В Якутии лесозаготовители отказались от долгосрочной аренды лесных участков в верховьях реки Амга на территории Алданского района. Условия договора, заключенного предприятиями с министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства рес­публики, оказались оторванными от реальности.

Два иркутских предприятия, принадлежащих крупному лесопромышленнику, по результатам аукциона получили в аренду деляны общей площадью более 230 тысяч гектаров. Прекрасный деловой лес, возможность работать на одном участке 36 лет, на другом - 46 с перспективой заготовить за это время более 350 тысяч кубометров древесины. Это на бумаге. А на практике оказалось, что место давно занято другими.

Фото: Аксинья Симонова
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Когда стало известно, что на Амге собираются вырубать лес, общественность республики выступила категорически против. Эта чистая река считается жемчужиной Якутии. Про нее поют песни и слагают легенды. И вдруг - лесоповал. Под петицией против вырубок подписались более 11 тысяч человек. Желание отстоять природу Амги было у людей столь велико, что один из общественников взял кредит, чтобы профинансировать научную экспедицию к будущим делянам. Биологи нашли там краснокнижную флору и фауну, а мерзлотоведы пришли к выводу, что некоторые участки лесов после вырубки не восстановятся уже никогда - на их месте будут оползни и болота.

Но не это стало главным препятствием для лесорубов. Выяснилось, что выделенные им участки налагаются (местами полностью) на территории традиционного природопользования, где ведут хозяйственную деятельность общины коренных малочисленных народов Севера. Люди добывают в этих лесах пушного зверя и тем кормятся.

Одни передали землю общинникам, не оформив ее, как положено. Другие отдали те же территории под лесозаготовки, сверившись лишь с бумагами

- А какой зверь будет водиться в тайге, которую вырубят? - говорит председатель одной из общин Никон Винокуров.

В исковом заявлении в Арбитражный суд Якутии лесозаготовители назвали эту ситуацию "непреодолимым препятствием", о котором не упоминалось в аукционной документации. На этом основании они потребовали признать договоры аренды недействительными: лесоруб и охотник на одной поляне работать не смогут. А общественники празднуют победу.

- Спасены сотни тысяч гектаров девственного леса! - не скрывает радости один из организаторов экологического движения Александр Жураковский.

В минэкологии республики несоответствие условий аукциона реалиям объяснили тем, что специалисты ведомства не знали о расположении территорий традиционного природопользования. Участки общинникам предоставила в конце 1990-х годов районная администрация. При этом, как отмечается в сообщении министерства, "администрация Алданского района не направляла информацию о границах земель для ведения традиционных отраслей хозяйствования". То есть одни выделили землю общинникам, не оформив ее, как положено. Другие отдали те же территории под лесозаготовки, сверившись лишь с бумагами.

…При расчетной лесосеке 30,7 миллиона кубометров в Якутии заготавливается чуть более 400 тысяч кубометров древесины в год. Поставлена задача к 2024 году увеличить лесозаготовки более чем в два раза. Не последнее место в этих планах отводилось участкам на Амге.

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