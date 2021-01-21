В Якутии лесозаготовители отказались от долгосрочной аренды лесных участков в верховьях реки Амга на территории Алданского района. Условия договора, заключенного предприятиями с министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства рес­публики, оказались оторванными от реальности.

Два иркутских предприятия, принадлежащих крупному лесопромышленнику, по результатам аукциона получили в аренду деляны общей площадью более 230 тысяч гектаров. Прекрасный деловой лес, возможность работать на одном участке 36 лет, на другом - 46 с перспективой заготовить за это время более 350 тысяч кубометров древесины. Это на бумаге. А на практике оказалось, что место давно занято другими.

Когда стало известно, что на Амге собираются вырубать лес, общественность республики выступила категорически против. Эта чистая река считается жемчужиной Якутии. Про нее поют песни и слагают легенды. И вдруг - лесоповал. Под петицией против вырубок подписались более 11 тысяч человек. Желание отстоять природу Амги было у людей столь велико, что один из общественников взял кредит, чтобы профинансировать научную экспедицию к будущим делянам. Биологи нашли там краснокнижную флору и фауну, а мерзлотоведы пришли к выводу, что некоторые участки лесов после вырубки не восстановятся уже никогда - на их месте будут оползни и болота.

Но не это стало главным препятствием для лесорубов. Выяснилось, что выделенные им участки налагаются (местами полностью) на территории традиционного природопользования, где ведут хозяйственную деятельность общины коренных малочисленных народов Севера. Люди добывают в этих лесах пушного зверя и тем кормятся.

Одни передали землю общинникам, не оформив ее, как положено. Другие отдали те же территории под лесозаготовки, сверившись лишь с бумагами

- А какой зверь будет водиться в тайге, которую вырубят? - говорит председатель одной из общин Никон Винокуров.

В исковом заявлении в Арбитражный суд Якутии лесозаготовители назвали эту ситуацию "непреодолимым препятствием", о котором не упоминалось в аукционной документации. На этом основании они потребовали признать договоры аренды недействительными: лесоруб и охотник на одной поляне работать не смогут. А общественники празднуют победу.

- Спасены сотни тысяч гектаров девственного леса! - не скрывает радости один из организаторов экологического движения Александр Жураковский.

В минэкологии республики несоответствие условий аукциона реалиям объяснили тем, что специалисты ведомства не знали о расположении территорий традиционного природопользования. Участки общинникам предоставила в конце 1990-х годов районная администрация. При этом, как отмечается в сообщении министерства, "администрация Алданского района не направляла информацию о границах земель для ведения традиционных отраслей хозяйствования". То есть одни выделили землю общинникам, не оформив ее, как положено. Другие отдали те же территории под лесозаготовки, сверившись лишь с бумагами.

…При расчетной лесосеке 30,7 миллиона кубометров в Якутии заготавливается чуть более 400 тысяч кубометров древесины в год. Поставлена задача к 2024 году увеличить лесозаготовки более чем в два раза. Не последнее место в этих планах отводилось участкам на Амге.