В Якутии уточнят возраст древнейшего памятника Диринг-Юрях

В Якутске прошел научный семинар, участники которого приняли решение провести работу по уточнению возраста Диринг-Юряха - памятника нижнего палеолита, древнейшей из открытых на территории Якутии стоянке людей каменного века.

Расположенная в 140 километрах от Якутска стоянка Диринг-Юрях была открыта в 1982 году археологом Юрием Мочановым. Это открытие стало сенсацией в мире археологии, поскольку позволило первооткрывателю вернуться к подзабытой теории внетропического происхождения человека: возраст памятника был определен в 2,5 миллиона лет.

Но такая цифра была подвергнута сомнениям, и впоследствии стоянку значительно "омолодили". При этом сам Юрий Мочанов до конца жизни (он умер в октябре 2020 года) был убежден в правильности первоначальной датировки.

Как сообщается на официальном информационном портале Якутии, ученые намерены провести исследования по уточнению возраста стоянки с применением более современных способов, которых не было на вооружении специалистов 30-35 лет назад. Полевые исследования намечены на лето 2021 года. Участие в них примут заведующий лабораторией новейших отложений и геохронологии плейстоцена МГУ Реджеп Курбанов, старший научный сотрудник отдела каменного века Института археологии и этнографии СО РАН Антон Анойкин, руководитель Арктического научно-исследовательского центра АН РС(Я) Юрий Шипицын и руководитель Музея арктической археологии им. С.А.Федосеевой Николай Кирьянов.

- После проведения масштабных раскопок Юрий Мочанов пришел к выводу, что стоянка датируется ранним плейстоценом, а ее возраст оценивается в 2,5 миллиона лет. По данным палеогеографии, в ту эпоху среднегодовые температуры были на четыре градуса ниже ныне существующих, что вызвало множество споров и вопросов о достоверности этих данных и реальной возможности проживания здесь древнего человека. Большинство отечественных и зарубежных ученых не приняли эту дату и считали, что возраст Диринга существенно моложе. В 1997 году в журнале Nature вышла работа американского ученого Майкла Уоттерса, который определил возраст Диринг-Юряха в пределах 270-360 тысяч лет. После выхода этой работы для многих вопрос о древности Диринга был, казалось, снят, - отмечает участник запланированных полевых работ, кандидат исторических наук Николай Кирьянов.

По его словам, после 2000-х годов мировая наука начала активно применять новые методы и технологии в области датирования. С их помощью в Южной Сибири и Казахстане были открыты памятники возрастом 800 тысяч - один миллион лет.

- В свете этих данных миллионный возраст Диринга стал казаться не таким уж невероятным. Также в печати стали появляться критические статьи касательно методики отбора образцов самим Уотерсом, которые указывали, что заявленная им дата показывала только самый верхний порог возможностей метода, что Диринг-Юрях как минимум не моложе 270-360 тысяч, а его нижняя дата может быть и намного больше, но насколько - неясно, - говорит Николай Кирьянов.

Ученый подчеркивает, что неоднозначность датировок Диринга, его месторасположение за пределами 63 параллели в суровых климатических условиях до сих пор вызывают большой интерес со стороны научного сообщества. В июне 2019 года сотрудники Института мерзлотоведения и Арктического научного центра провели на стоянке рекогносцировочные работы. Ряд образцов из отложений, в которых экспедицией Юрия Мочанова была собрана знаменитая коллекция каменных орудий, датировали методом OSL (оптическое датирование).

- Даты оказались намного выше заявленных прежде Уоттерсом, но пока их окончательная верификация не определена ввиду того, что полученные данные вышли за пределы самого метода, - отмечает Николай Кирьянов.

Предстоящим летом на Диринг-Юряхе будут проведены полевые работы для апробирования образцов космогенным методом. Он считывает микрочастицы бериллия из отложений, где содержатся артефакты, и способен достаточно точно установить, когда все-таки каменные орудия из Диринга были накрыты современной песчаной толщей.

Эти исследования станут частью более всеобъемлющего проекта по созданию новой хронологической схемы крупных региональных событий (потеплений, оледенений) в Северо-Восточной Сибири за миллион лет. Совместная работа запланирована несколькими научными институтами России, Дании, Германии и Чехии.