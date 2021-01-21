В Якутске временно "потеплело" до минус 43 градусов

В Якутске впервые за неделю температура воздуха поднялась до 43 градусов мороза, что для республики можно назвать потеплением после 50-градусных холодов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника гидрометцентра Якутии Татьяну Маршалик.

Отмечается, что в городе жители увидели солнце и немного рассеялся туман. Но до конца января синоптики обещают очередное похолодание и минус 50 на термометре.

"Может быть, и минус 60. Этой зимой пока еще не зарегистрировано в Якутии такой температуры. Самая минимальная была 58 ниже ноля - сегодня ночью на станции Хабардино в Мирнинском районе", - отметила Татьяна Маршалик.

В Якутске температура опять поползла вниз и уже в ночь на 22 января синоптики обещают минус 49 градусов.