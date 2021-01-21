В мэрии Якутска начались следственные действия в отношении подрядчика

Якутск взбудоражили слухи о том, что в мэрию города пришли следователи. Пресс-служба городской администрации пояснила, что мероприятия проводятся в рамках проверки деятельности подрядчика.

"Следователи проводят проверку московской фирмы - подрядчика по разработке мультимодальных транспортных схем для целого ряда российских городов. В настоящий момент производится проверка по контракту, заключенному в Якутске", - сообщили в пресс-службе.

В сообщении отмечено, что администрация города в рамках проверки оказывает полное содействие.