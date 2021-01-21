Новости

В Подмосковье у 14 заболевших детей найден норовирус 23:00
Экс-глава ФИФА Блаттер более недели находился в искусственной коме 22:35
Сенаторы внесли поправки в Трудовой кодекс о гарантиях работникам с детьми 22:27
СМИ рассказали, чем занялся Трамп после президентства 22:02
Каждую неделю в Подмосковье будут сокращать до 3 тысяч ковидных коек 21:59
Сделавшие прививку от коронавируса жители Подмосковья получат QR-коды 21:46
Брянского чиновника обвинили в получении взяток песком 21:43
Подмосковье подало заявку на получение вакцины "ЭпиВакКорона" 21:33
Англия вводит штрафы за участие в домашних вечеринках во время локдауна 21:32
СК начал проверку после отравления школьников в Электростали 21:26
В Госдуме оценили призывы Европарламента блокировать "Северный поток - 2" 21:25
Хуснуллин: Жилье в ряде регионов подорожало из-за коронавируса 21:00
В ЦОДД объяснили 10-балльные пробки в Москве 20:51
СМИ: Администрация Байдена хочет продлить СНВ-3 на пять лет 20:47
В РПЦ предложили создать совет религий при ООН 20:45
Минобороны сообщило о 3,6 тысячи военнослужащих с коронавирусом 20:33
СК проверил обращения граждан к президенту в ходе ежегодной пресс-конференции 20:23
Москвичка осуждена за публичное распространение фейков о COVID 20:22
Трудовая миграция в Россию снизилась почти вдвое 20:19
Прокуратура Москвы напомнила о недопустимости организации массовых беспорядков 20:16
Президент Аргентины привился первым компонентом вакцины "Спутник V" 20:13
МВД накажет авторов видеороликов, в которых лжеполицейские срывают погоны 20:10
Справороссы начали объединение с партиями "За правду" и "Патриоты России" 19:33
Росстат: За неделю средние цены на бензин выросли на 10 копеек 19:16
КС Молдавии отказался признавать русский как язык межнационального общения 19:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ЕГЭ-2021 будут сдавать только поступающие в вузы
ЕГЭ-2021 будут сдавать только поступающие в вузы
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
21.01.2021 21:53
Рубрика: Общество

Ясли по сходной цене

В регионах за частные детские сады платят как за муниципальные
Текст: Дина Непомнящая (Хабаровский край) , Михаил Пинкус (Челябинск) , Татьяна Ткачева (Тамбов) , Евгения Цинклер (Псков)
Российская газета - Федеральный выпуск № 12(8363)
Далеко не каждый житель России может позволить себе водить ребенка в частный детсад: посещение такого учреждения - удовольствие недешевое. Но в последнее время детские сады, работающие на коммерческой основе, открывают ясельные группы для малышей в возрасте от полутора до трех лет, и ежемесячная плата за их посещение соответствует той, что установлена в детсадах муниципальных. Это происходит благодаря реализации национального проекта "Демография".

К примеру, такую ясельную группу открыл частный детсад N 32 в Хабаровске. Родителям детей, которые будут ее посещать, предстоит вносить плату в размере лишь четырех тысяч рублей в месяц (обычная ежемесячная расценка - от 10 до 12 тысяч рублей).

Пожарные инспекторы будут ежегодно проверять детсады и дома престарелых

В Псковской области мест в государственных детсадах также не хватает, и возможность за те же деньги отдать ребенка в частный сад - для родителей настоящая палочка-выручалочка. "Но мы тоже не внакладе - бюджет платит нам за каждого малыша", - рассказали "РГ" в одном из частных детсадов Пскова.

В Челябинске участие в нацпроекте очень порадовало жителей новых микрорайонов. "В "малышковые" группы очередь тут не на один год. И нас так приятно удивило, что в частном детсаду платить нужно те же две тысячи рублей, что и в муниципальном. А остальные 13 дотирует бюджет!" - улыбается мама двухлетнего Евсея Кабилькова Надежда.

В Тамбове же благодаря нацпроекту "Демография" в 2020 году на базе негосударственной сети детсадов "Подсолнушек" было создано 16 мест для малышей от полутора до трех лет. И все они уже заняты.

В регионах Общество Семья и дети Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Центральная Россия ДФО Хабаровский край Хабаровск СЗФО Псковская область УрФО Челябинская область Челябинск ЦФО Тамбовская область Тамбов Национальные проекты 2019-2024

Главное сегодня

Меркель предложила Путину помощь в регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС
СМИ: Администрация Байдена хочет продлить СНВ-3 на пять лет
Президент Аргентины привился первым компонентом вакцины "Спутник V"
Мосжилинспекция назвала основания для проверок квартир
Пятнадцать человек погибли при пожаре в доме престарелых в Харькове
Искусственный интеллект научили по лицу определять политические убеждения
Сколько стоит содержание в доме престарелых в России