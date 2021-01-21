Далеко не каждый житель России может позволить себе водить ребенка в частный детсад: посещение такого учреждения - удовольствие недешевое. Но в последнее время детские сады, работающие на коммерческой основе, открывают ясельные группы для малышей в возрасте от полутора до трех лет, и ежемесячная плата за их посещение соответствует той, что установлена в детсадах муниципальных. Это происходит благодаря реализации национального проекта "Демография".

К примеру, такую ясельную группу открыл частный детсад N 32 в Хабаровске. Родителям детей, которые будут ее посещать, предстоит вносить плату в размере лишь четырех тысяч рублей в месяц (обычная ежемесячная расценка - от 10 до 12 тысяч рублей).

В Псковской области мест в государственных детсадах также не хватает, и возможность за те же деньги отдать ребенка в частный сад - для родителей настоящая палочка-выручалочка. "Но мы тоже не внакладе - бюджет платит нам за каждого малыша", - рассказали "РГ" в одном из частных детсадов Пскова.

В Челябинске участие в нацпроекте очень порадовало жителей новых микрорайонов. "В "малышковые" группы очередь тут не на один год. И нас так приятно удивило, что в частном детсаду платить нужно те же две тысячи рублей, что и в муниципальном. А остальные 13 дотирует бюджет!" - улыбается мама двухлетнего Евсея Кабилькова Надежда.

В Тамбове же благодаря нацпроекту "Демография" в 2020 году на базе негосударственной сети детсадов "Подсолнушек" было создано 16 мест для малышей от полутора до трех лет. И все они уже заняты.