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21.01.2021 12:49
Рубрика: Общество

Педагогическая поэма Ильдуса Шарафеева

Как малокомплектная школа в селе Бакча-Сарай стала одной из лучших в Татарстане
Текст: Олег Корякин (Казань)
Российская газета - Неделя - Волга-Урал № 10(8361)
В Верхнеуслонском районе Татарстана на высоком берегу Волги стоит поселок с почти крымским названием - Бакча-Сарай. Здесь работает Матюшинская средняя общеобразовательная школа аграрного профиля - одна из немногих в республике. Считается она малокомплектной, всего 32 ученика, что в наше время звучит почти как приговор. Однако здесь не унывают, напротив, общеобразовательное учреждение является одним из лучших в регионе и собирает все мыслимые и немыслимые награды. Недавно ее бессменный директор Ильдус Шарафеев стал призером Международного педагогического конкурса имени А.С. Макаренко.
На таком тренажере Ильдус Шарафеев учит ребят управлять трактором прямо в стенах школы. Фото: Александр Эшкинин/ РГ На таком тренажере Ильдус Шарафеев учит ребят управлять трактором прямо в стенах школы. Фото: Александр Эшкинин/ РГ
На таком тренажере Ильдус Шарафеев учит ребят управлять трактором прямо в стенах школы. Фото: Александр Эшкинин/ РГ

Как экскаваторщик стал учителем

Ильдус Анварович из тех руководителей, на которых держится все. Свой рабочий день он много лет начинал с того, что на личной "Газели" собирал детей из окрестных сел и привозил на учебу. А пару дней в неделю еще прихватывал учительницу английского языка из Казани.

- Я недавно даже семиместный микроавтобус "Соболь" в кредит взял для этого, - рассказывает он. - Но весной, когда из-за пандемии ввели дистанционку, автобус оказался не востребован. А кредит выплачивать трудно, так что пришлось продать.

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Ильдус Шарафеев живет школой. И сейчас трудно поверить, что в "прошлой жизни" он был экскаваторщиком и трактористом. На судьбоносный поворот его вдохновила жена, которая тогда была директором этой школы.

- В 1985 году она мне заявила: "Хватит! Я больше твои мазутные вещи стирать не буду, иди в учителя", - с улыбкой вспоминает он.

Школе нужен был преподаватель технологии и географии. И Ильдус Анварович решил попробовать себя в новой области. Кто знает, возможно, сыграл здесь свою роль и Макаренко, чья "Педагогическая поэма" поразила его еще в детстве. Заронила, так сказать, в душу зерно. А в 1989 году он уже сам возглавил школу в селе Матюшино. Тогда она находилась в двух помещичьих домах, построенных в 50-х годах XIX века: ни спортзала, ни столовой, ни мастерской. В итоге власти одобрили строительство новой школы, только уже в родной деревне Ильдуса Шарафеева. В разработке проекта директор принял самое активное участие. И уже через полгода на окраине Бакча-Сарая красовалась двухэтажная школа с собственной теплицей, гаражом, водонапорной башней и пришкольной территорией в три гектара.

То в школе, то в поле

Постепенно стало ясно, что образовательная программа должна быть с сельскохозяйственным уклоном. Это естественно и органично, ведь дети родились на селе и должны уметь работать с землей, ухаживать за скотиной, разбираться в агротехнике.

В 2004 году по инициативе Ильдуса Шарафеева открылась школа молодого фермера, которая имела три программы: овощеводство, полеводство и животноводство. Но на этом директор не успокоился. Хотелось дать ребятам не только общие навыки, но и конкретную специальность.

Фото: Из личного архива Сергея Иволгина
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И вот в 2014 году при поддержке руководства района на базе школы начал работу учебный пункт подготовки трактористов. А в 2017-м на всероссийском конкурсе удалось выиграть грант в миллион рублей, на что приобрели тренажер трактора МТЗ 1221. Он имитирует езду по селу, городу и проселкам. Можно на нем и виртуальное поле вспахать.

Всем этим премудростям директор детей учит сам, благо опыт у него огромный. Ильдус Анварович показывает водительские права, где значатся категории А1, B, C, D, E, F. "Водить могу все, кроме троллейбуса и трамвая, - смеется он. - Трактор, комбайн, снегоход, квадроцикл".

Кстати, есть в школьном автопарке и два комбайна. Их в качестве наглядного учебного пособия любезно предоставил крупный татарстанский агрохолдинг. Правда, при условии, что директор будет помогать со сбором урожая. Негоже простаивать технике в сезон полевых работ. Ильдус Анварович только рад.

- Летом вместе с сыном работаем. Это для нас хобби, для души. Выйдешь в поле: хлеб как море волнуется, и ты на степном корабле едешь! В прошлом году чуть-чуть до первого места не хватило в конкурсе по намолоту зерна. Зерновые убрал, а на кукурузу меня не пустили. Говорят, выбирай: ты или комбайнер, или директор, - смеется он.

При выпуске из школы мальчишки, помимо ЕГЭ, сдают еще экзамен на тракториста. Потом выпускникам учебного центра шьют униформу, и по сложившейся традиции на празднике Сабантуй они получают из рук главы района удостоверение тракториста 4-го разряда.

Плоды знаний

Не останутся без профессии и ученицы Матюшинской школы. Для них директор открыл цех, который оборудован швейными машинками и оверлоком. Девочки занимаются здесь по субботам в рамках допобразования. Имеется в школе и свой приусадебный участок, а также теплицы, где выращивают всевозможные овощи. Напротив крыльца растет яблоневый сад, чуть дальше - вишня, слива, малина, черная и красная смородина. Урожай отправляется в столовую, так обеды получаются дешевле. Пытался Ильдус Анварович выпекать в школьной столовой хлеб, а еще организовать фитобар, но нужна была сертификация, что отнимало много времени.

Фото: Александр Эшкинин
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Вообще, в голове неутомимого директора постоянно возникают интересные проекты. Например, создать машинно-тракторную станцию на базе школы, чтобы самим зарабатывать деньги. А будущие механизаторы учились бы здесь ремонтировать сельскохозяйственную технику.

Опыт Ильдуса Шарафеева ценят коллеги из разных регионов страны. Матюшинское общеобразовательное учреждение входит в ассоциацию "Агрошколы России". На стажировку в Бакча-Сарай приезжают директора из далекой Якутии. Сам Ильдус Анварович скромно уверяет, что играет в школе маленькую роль: главное, как у Макаренко, коллектив. А он замечательный. Из пятнадцати учителей восемь - выпускники Матюшинской школы. Все педагоги от Бога.

Лишь бы не закрыли...

С материальной базой тоже все хорошо: почти в каждом классе есть проекторы, а современный кабинет биологии оснащен на полмиллиона рублей. В общем, грех жаловаться. Единственное, что тревожит Ильдуса Анваровича: школа малокомплектная, а значит, закрыть ее могут в любой момент.

- У нас все хорошо: и учителя сильные, и результаты есть. Вот только учеников мало, - вздыхает он. - Висит над нами этот Дамоклов меч. Нужно, чтобы хоть пятьдесят детей учились, а в идеале сто. Сейчас вся надежда на мост, который здесь строят через Волгу. Может, с его появлением село возродится. Так что я, как Мальчиш-Кибальчиш: "Нам бы день простоять да ночь продержаться".

Фото: Сергей Голесник
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А еще есть у Ильдуса Шарафеева мечта: создать в Бакча-Сарае большую современную агрошколу республиканского значения.

- Сейчас пандемия, многие в деревню устремились. Но там люди не могут себя найти: не умеют скотину разводить, садоводством заниматься. В школах же этому не учат! У нас поэтому и фермеров-то нет. Не знают они, что и как делать, помучаются и разоряются. Вот в Иннополисе в лицее для айтишников у каждого ребенка компьютер. А почему бы не сделать что-то подобное для детей, которые хотят связать свою жизнь с сельским хозяйством?

Идея красивая. Не зря же "Бакча-Сарай" в переводе с татарского означает "Сад-Дворец". Была бы поддержка, а уж Ильдус Шарафеев сделает все, чтобы Сад расцвел.

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