В Верхнеуслонском районе Татарстана на высоком берегу Волги стоит поселок с почти крымским названием - Бакча-Сарай. Здесь работает Матюшинская средняя общеобразовательная школа аграрного профиля - одна из немногих в республике. Считается она малокомплектной, всего 32 ученика, что в наше время звучит почти как приговор. Однако здесь не унывают, напротив, общеобразовательное учреждение является одним из лучших в регионе и собирает все мыслимые и немыслимые награды. Недавно ее бессменный директор Ильдус Шарафеев стал призером Международного педагогического конкурса имени А.С. Макаренко.

Как экскаваторщик стал учителем

Ильдус Анварович из тех руководителей, на которых держится все. Свой рабочий день он много лет начинал с того, что на личной "Газели" собирал детей из окрестных сел и привозил на учебу. А пару дней в неделю еще прихватывал учительницу английского языка из Казани.

- Я недавно даже семиместный микроавтобус "Соболь" в кредит взял для этого, - рассказывает он. - Но весной, когда из-за пандемии ввели дистанционку, автобус оказался не востребован. А кредит выплачивать трудно, так что пришлось продать.

Ильдус Шарафеев живет школой. И сейчас трудно поверить, что в "прошлой жизни" он был экскаваторщиком и трактористом. На судьбоносный поворот его вдохновила жена, которая тогда была директором этой школы.

- В 1985 году она мне заявила: "Хватит! Я больше твои мазутные вещи стирать не буду, иди в учителя", - с улыбкой вспоминает он.

Школе нужен был преподаватель технологии и географии. И Ильдус Анварович решил попробовать себя в новой области. Кто знает, возможно, сыграл здесь свою роль и Макаренко, чья "Педагогическая поэма" поразила его еще в детстве. Заронила, так сказать, в душу зерно. А в 1989 году он уже сам возглавил школу в селе Матюшино. Тогда она находилась в двух помещичьих домах, построенных в 50-х годах XIX века: ни спортзала, ни столовой, ни мастерской. В итоге власти одобрили строительство новой школы, только уже в родной деревне Ильдуса Шарафеева. В разработке проекта директор принял самое активное участие. И уже через полгода на окраине Бакча-Сарая красовалась двухэтажная школа с собственной теплицей, гаражом, водонапорной башней и пришкольной территорией в три гектара.

То в школе, то в поле

Постепенно стало ясно, что образовательная программа должна быть с сельскохозяйственным уклоном. Это естественно и органично, ведь дети родились на селе и должны уметь работать с землей, ухаживать за скотиной, разбираться в агротехнике.

В 2004 году по инициативе Ильдуса Шарафеева открылась школа молодого фермера, которая имела три программы: овощеводство, полеводство и животноводство. Но на этом директор не успокоился. Хотелось дать ребятам не только общие навыки, но и конкретную специальность.

И вот в 2014 году при поддержке руководства района на базе школы начал работу учебный пункт подготовки трактористов. А в 2017-м на всероссийском конкурсе удалось выиграть грант в миллион рублей, на что приобрели тренажер трактора МТЗ 1221. Он имитирует езду по селу, городу и проселкам. Можно на нем и виртуальное поле вспахать.

Всем этим премудростям директор детей учит сам, благо опыт у него огромный. Ильдус Анварович показывает водительские права, где значатся категории А1, B, C, D, E, F. "Водить могу все, кроме троллейбуса и трамвая, - смеется он. - Трактор, комбайн, снегоход, квадроцикл".

Кстати, есть в школьном автопарке и два комбайна. Их в качестве наглядного учебного пособия любезно предоставил крупный татарстанский агрохолдинг. Правда, при условии, что директор будет помогать со сбором урожая. Негоже простаивать технике в сезон полевых работ. Ильдус Анварович только рад.

- Летом вместе с сыном работаем. Это для нас хобби, для души. Выйдешь в поле: хлеб как море волнуется, и ты на степном корабле едешь! В прошлом году чуть-чуть до первого места не хватило в конкурсе по намолоту зерна. Зерновые убрал, а на кукурузу меня не пустили. Говорят, выбирай: ты или комбайнер, или директор, - смеется он.

При выпуске из школы мальчишки, помимо ЕГЭ, сдают еще экзамен на тракториста. Потом выпускникам учебного центра шьют униформу, и по сложившейся традиции на празднике Сабантуй они получают из рук главы района удостоверение тракториста 4-го разряда.

Плоды знаний

Не останутся без профессии и ученицы Матюшинской школы. Для них директор открыл цех, который оборудован швейными машинками и оверлоком. Девочки занимаются здесь по субботам в рамках допобразования. Имеется в школе и свой приусадебный участок, а также теплицы, где выращивают всевозможные овощи. Напротив крыльца растет яблоневый сад, чуть дальше - вишня, слива, малина, черная и красная смородина. Урожай отправляется в столовую, так обеды получаются дешевле. Пытался Ильдус Анварович выпекать в школьной столовой хлеб, а еще организовать фитобар, но нужна была сертификация, что отнимало много времени.

Вообще, в голове неутомимого директора постоянно возникают интересные проекты. Например, создать машинно-тракторную станцию на базе школы, чтобы самим зарабатывать деньги. А будущие механизаторы учились бы здесь ремонтировать сельскохозяйственную технику.

Опыт Ильдуса Шарафеева ценят коллеги из разных регионов страны. Матюшинское общеобразовательное учреждение входит в ассоциацию "Агрошколы России". На стажировку в Бакча-Сарай приезжают директора из далекой Якутии. Сам Ильдус Анварович скромно уверяет, что играет в школе маленькую роль: главное, как у Макаренко, коллектив. А он замечательный. Из пятнадцати учителей восемь - выпускники Матюшинской школы. Все педагоги от Бога.

Лишь бы не закрыли...

С материальной базой тоже все хорошо: почти в каждом классе есть проекторы, а современный кабинет биологии оснащен на полмиллиона рублей. В общем, грех жаловаться. Единственное, что тревожит Ильдуса Анваровича: школа малокомплектная, а значит, закрыть ее могут в любой момент.

- У нас все хорошо: и учителя сильные, и результаты есть. Вот только учеников мало, - вздыхает он. - Висит над нами этот Дамоклов меч. Нужно, чтобы хоть пятьдесят детей учились, а в идеале сто. Сейчас вся надежда на мост, который здесь строят через Волгу. Может, с его появлением село возродится. Так что я, как Мальчиш-Кибальчиш: "Нам бы день простоять да ночь продержаться".

А еще есть у Ильдуса Шарафеева мечта: создать в Бакча-Сарае большую современную агрошколу республиканского значения.

- Сейчас пандемия, многие в деревню устремились. Но там люди не могут себя найти: не умеют скотину разводить, садоводством заниматься. В школах же этому не учат! У нас поэтому и фермеров-то нет. Не знают они, что и как делать, помучаются и разоряются. Вот в Иннополисе в лицее для айтишников у каждого ребенка компьютер. А почему бы не сделать что-то подобное для детей, которые хотят связать свою жизнь с сельским хозяйством?

Идея красивая. Не зря же "Бакча-Сарай" в переводе с татарского означает "Сад-Дворец". Была бы поддержка, а уж Ильдус Шарафеев сделает все, чтобы Сад расцвел.