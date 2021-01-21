Как ветеран труда из Йошкар-Олы потерял гараж

Новости

СК начал проверку после отравления школьников в Электростали 21:26
В Госдуме оценили призывы Европарламента блокировать "Северный поток - 2" 21:25
Хуснуллин: Жилье в ряде регионов подорожало из-за коронавируса 21:00
В ЦОДД объяснили 10-балльные пробки в Москве 20:51
СМИ: Администрация Байдена хочет продлить СНВ-3 на пять лет 20:47
В РПЦ предложили создать совет религий при ООН 20:45
Минобороны сообщило о 3,6 тысячи военнослужащих с коронавирусом 20:33
СК проверил обращения граждан к президенту в ходе ежегодной пресс-конференции 20:23
Москвичка осуждена за публичное распространение фейков о COVID 20:22
Трудовая миграция в Россию снизилась почти вдвое 20:19
Прокуратура Москвы напомнила о недопустимости организации массовых беспорядков 20:16
Президент Аргентины привился первым компонентом вакцины "Спутник V" 20:13
МВД накажет авторов видеороликов, в которых лжеполицейские срывают погоны 20:10
Справороссы начали объединение с партиями "За правду" и "Патриоты России" 19:33
Росстат: За неделю средние цены на бензин выросли на 10 копеек 19:16
КС Молдавии отказался признавать русский как язык межнационального общения 19:07
Пробки в Москве достигли 10 баллов 18:59
В Подмосковье отравились 14 школьников 18:50
Видео: В центре Москвы машина вылетела на тротуар и сбила пешехода 18:34
Бабич стал замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству 18:34
Российскую вакцину в Греции может ждать успех 18:05
Москва встала в 9-балльных пробках 17:58
Австрийка Хаузер выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Антхольце 17:58
Пятнадцать человек погибли при пожаре в доме престарелых в Харькове 17:52
Центр им. Чумакова готов увеличить производство вакцины от COVID-19 до 10 млн доз 17:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ЕГЭ-2021 будут сдавать только поступающие в вузы
ЕГЭ-2021 будут сдавать только поступающие в вузы
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
21.01.2021 21:19
Рубрика: Общество

Человек и бумажка

Как ветеран труда из Йошкар-Олы потерял гараж
Текст: Ольга Кондрева (Йошкар-Ола)
Российская газета - Федеральный выпуск № 12(8363)
Без ведома 72-летнего ветерана труда в Йошкар-Оле снесли гараж и выставили счет за демонтаж. Не заплати семь тысяч рублей, Михаил Хлыбов не смог бы даже забрать хранившиеся там костыли и протезы. А уж о стареньком автомобиле и говорить нечего.
Михаил Хлыбов уверен, что при желании чиновники легко могли разыскать его по госномеру старого "Запорожца". Фото: Александр Эшкинин Михаил Хлыбов уверен, что при желании чиновники легко могли разыскать его по госномеру старого "Запорожца". Фото: Александр Эшкинин
Михаил Хлыбов уверен, что при желании чиновники легко могли разыскать его по госномеру старого "Запорожца". Фото: Александр Эшкинин

Гараж Михаилу Александровичу достался от отца, ветерана Великой Отечественной войны. Александр Хлыбов вернулся с фронта без ноги. Благоустроенную "однушку" получил в доме N18 на улице Подольских Курсантов в конце 80-х. А в 1987 году ему, инвалиду I группы, исполком Заводского района города разрешил установить прямо в центре двора временный металлический гараж.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
Росреестр предлагает сделать гаражную амнистию бесплатной

В 1998-м отца не стало. Квартира перешла по наследству сыну - Михаилу Хлыбову. С тех пор он пользовался и гаражом. Там хранился его "Запорожец" с ручным управлением, отцовские костыли и протезы, старый холодильник "Свияга". Оформлять гараж, как и участок под ним, Михаил Александрович не стал. "Зачем мне земля? Стоит гараж и ладно, помешает - уберу", - рассудил ветеран труда.

Сам Михаил Хлыбов живет в частном секторе, но в бывшую отцовскую квартиру, где заканчивал ремонт, наведывался регулярно. Но когда началась пандемия и старикам рекомендовали без нужды не покидать дома, выбираться туда стал реже. В середине июля его огорошил один знакомый. "Звонит и спрашивает: "Ты куда гараж дел?" - рассказывает Михаил Александрович. - Я был в шоке. Две недели назад забирал там из почтового ящика платежку за ЖКУ, гараж стоял. Взял техпаспорт на машину, ксерокопию документов и с внуком поехал туда. Смотрим, а гаража-то нет. Пошли выяснять в домоуправление, но замначальника оказался не в курсе дела. Вернулись домой, вызвали полицию. Наряд приехал, сообщили: "Придет участковый, разбирайтесь". С 9.00 до 14.00 прождали его на улице. А в 14.00 мне наконец позвонили. Велели ехать в управление городского хозяйства".

Там-то и выяснилось, что гараж снесли. Предъявили документы, в том числе приказ управления "О демонтаже самовольно (незаконно) установленных нестационарных объектов на территории городского округа "Город Йошкар-Ола" от 17 июня 2020 года и опись имущества, хранившегося в гараже. Предупредили, что забрать вещи можно будет, лишь возместив городу расходы, связанные с демонтажем. А это, без учета комиссии, семь тысяч рублей. "Да за эти деньги я бы, если знал, вывез гараж в установленный срок целиком! Сейчас техника позволяет. Нашел бы куда поставить", - сокрушается Михаил Хлыбов.

Все прикрыто бумажкой. "А вот если по-человечески, - вопрошает Михаил Хлыбов. - По справедливости?"

В управлении городского хозяйства своя версия: мол, искали и долго: были объявления на стендах дома, на гараже и на сайте горадминистрации. Правда, соседи утверждают, что ничего этого не видели: "Интернетом пенсионер не пользуется, да и люди без нужды в гараж не ходят, а из-за COVID-19 вообще cидят дома. Или власти об этом не знают?"

Сам Михаил Хлыбов слабо верит, что его тщательно разыскивали. По его словам, при желании его, то есть хозяина гаража, могли найти легко. И действительно, в гараже стояла машина, пробить по номерам владельца не проблема. Да и все соседи по подъезду, и в управляющей компании знали, кому принадлежит квартира и кто пользуется гаражом. "Значит, так хотели найти", - вздыхает ветеран труда.

Фото: Ульяна Вылегжанина / РГ
Калининградцы доказали, что гараж - это общедомовое имущество

Задело меня и другое. Чиновники утверждают, что гараж установлен самовольно. Хлыбов недоумевает: а как же решение райисполкома? Позже в ответ на его жалобу в прокуратуру и.о. начальника отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства Сергей Янгабышев разъяснил, что в соответствии с Земельным кодексом РСФСР, принятым в 1970 году, "срок временного пользования землей не мог превышать 10 лет". Документов о его продлении не имеется, соответственно, права пользования на земельный участок тоже. С прокурором, как говорится, не поспоришь, в хитросплетениях законов он разбирается как никто другой. Но при всем этом хочется спросить, а человеку, далекому от всей глыбы законотворчества, можно донести суть проблемы, с которой он столкнулся. Разъяснить? Предупредить?.. Или достаточно бульдозера, который все решит?

Вот и мэр города Евгений Маслов гнет свою правоту: "Демонтаж металлического гаража произведен на законных основаниях, и управление городского хозяйства не имеет правовых оснований на выполнение работ по восстановлению гаража и возврату его на прежнее место". Но и, конечно, "на возврат потраченных Хлыбовым семи тысяч рублей".

Формально не придерешься. Все прикрыто бумажкой. "А вот если по-человечески, - вопрошает Михаил Александрович. - По справедливости?" Он уже не ждет ответа на этот вопрос ни от меня, ни от местного начальства. И сам делает вывод:

- Это же просто вандализм какой-то... Все уперлось в бездушие исполнителей и их руководителей. Вот и говорите теперь мне о том, как местная власть заботится о людях. Только коснись дело конкретного человека, сразу выходит, что до него никому и дела нет,.. - махнув рукой, Михаил Хлыбов замолчал и, развернувшись, пошел от меня, наклонив низко голову.

В регионах Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Марий Эл Йошкар-Ола

Главное сегодня

Меркель предложила Путину помощь в регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС
СМИ: Администрация Байдена хочет продлить СНВ-3 на пять лет
Президент Аргентины привился первым компонентом вакцины "Спутник V"
Мосжилинспекция назвала основания для проверок квартир
Пятнадцать человек погибли при пожаре в доме престарелых в Харькове
Искусственный интеллект научили по лицу определять политические убеждения
Сколько стоит содержание в доме престарелых в России