Как ветеран труда из Йошкар-Олы потерял гараж

Без ведома 72-летнего ветерана труда в Йошкар-Оле снесли гараж и выставили счет за демонтаж. Не заплати семь тысяч рублей, Михаил Хлыбов не смог бы даже забрать хранившиеся там костыли и протезы. А уж о стареньком автомобиле и говорить нечего.

Гараж Михаилу Александровичу достался от отца, ветерана Великой Отечественной войны. Александр Хлыбов вернулся с фронта без ноги. Благоустроенную "однушку" получил в доме N18 на улице Подольских Курсантов в конце 80-х. А в 1987 году ему, инвалиду I группы, исполком Заводского района города разрешил установить прямо в центре двора временный металлический гараж.

В 1998-м отца не стало. Квартира перешла по наследству сыну - Михаилу Хлыбову. С тех пор он пользовался и гаражом. Там хранился его "Запорожец" с ручным управлением, отцовские костыли и протезы, старый холодильник "Свияга". Оформлять гараж, как и участок под ним, Михаил Александрович не стал. "Зачем мне земля? Стоит гараж и ладно, помешает - уберу", - рассудил ветеран труда.

Сам Михаил Хлыбов живет в частном секторе, но в бывшую отцовскую квартиру, где заканчивал ремонт, наведывался регулярно. Но когда началась пандемия и старикам рекомендовали без нужды не покидать дома, выбираться туда стал реже. В середине июля его огорошил один знакомый. "Звонит и спрашивает: "Ты куда гараж дел?" - рассказывает Михаил Александрович. - Я был в шоке. Две недели назад забирал там из почтового ящика платежку за ЖКУ, гараж стоял. Взял техпаспорт на машину, ксерокопию документов и с внуком поехал туда. Смотрим, а гаража-то нет. Пошли выяснять в домоуправление, но замначальника оказался не в курсе дела. Вернулись домой, вызвали полицию. Наряд приехал, сообщили: "Придет участковый, разбирайтесь". С 9.00 до 14.00 прождали его на улице. А в 14.00 мне наконец позвонили. Велели ехать в управление городского хозяйства".

Там-то и выяснилось, что гараж снесли. Предъявили документы, в том числе приказ управления "О демонтаже самовольно (незаконно) установленных нестационарных объектов на территории городского округа "Город Йошкар-Ола" от 17 июня 2020 года и опись имущества, хранившегося в гараже. Предупредили, что забрать вещи можно будет, лишь возместив городу расходы, связанные с демонтажем. А это, без учета комиссии, семь тысяч рублей. "Да за эти деньги я бы, если знал, вывез гараж в установленный срок целиком! Сейчас техника позволяет. Нашел бы куда поставить", - сокрушается Михаил Хлыбов.

Все прикрыто бумажкой. "А вот если по-человечески, - вопрошает Михаил Хлыбов. - По справедливости?"

В управлении городского хозяйства своя версия: мол, искали и долго: были объявления на стендах дома, на гараже и на сайте горадминистрации. Правда, соседи утверждают, что ничего этого не видели: "Интернетом пенсионер не пользуется, да и люди без нужды в гараж не ходят, а из-за COVID-19 вообще cидят дома. Или власти об этом не знают?"

Сам Михаил Хлыбов слабо верит, что его тщательно разыскивали. По его словам, при желании его, то есть хозяина гаража, могли найти легко. И действительно, в гараже стояла машина, пробить по номерам владельца не проблема. Да и все соседи по подъезду, и в управляющей компании знали, кому принадлежит квартира и кто пользуется гаражом. "Значит, так хотели найти", - вздыхает ветеран труда.

Задело меня и другое. Чиновники утверждают, что гараж установлен самовольно. Хлыбов недоумевает: а как же решение райисполкома? Позже в ответ на его жалобу в прокуратуру и.о. начальника отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства Сергей Янгабышев разъяснил, что в соответствии с Земельным кодексом РСФСР, принятым в 1970 году, "срок временного пользования землей не мог превышать 10 лет". Документов о его продлении не имеется, соответственно, права пользования на земельный участок тоже. С прокурором, как говорится, не поспоришь, в хитросплетениях законов он разбирается как никто другой. Но при всем этом хочется спросить, а человеку, далекому от всей глыбы законотворчества, можно донести суть проблемы, с которой он столкнулся. Разъяснить? Предупредить?.. Или достаточно бульдозера, который все решит?

Вот и мэр города Евгений Маслов гнет свою правоту: "Демонтаж металлического гаража произведен на законных основаниях, и управление городского хозяйства не имеет правовых оснований на выполнение работ по восстановлению гаража и возврату его на прежнее место". Но и, конечно, "на возврат потраченных Хлыбовым семи тысяч рублей".

Формально не придерешься. Все прикрыто бумажкой. "А вот если по-человечески, - вопрошает Михаил Александрович. - По справедливости?" Он уже не ждет ответа на этот вопрос ни от меня, ни от местного начальства. И сам делает вывод:

- Это же просто вандализм какой-то... Все уперлось в бездушие исполнителей и их руководителей. Вот и говорите теперь мне о том, как местная власть заботится о людях. Только коснись дело конкретного человека, сразу выходит, что до него никому и дела нет,.. - махнув рукой, Михаил Хлыбов замолчал и, развернувшись, пошел от меня, наклонив низко голову.