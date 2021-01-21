Пермская пенсионерка несколько лет держала внучку взаперти

Пермские приставы смогли вернуть 11-летнюю дочку матери, до этого ребенка удерживала у себя бабушка. Об этом сообщили в краевом управлении ФССП.

11-летняя девочка проживала вместе с бабушкой в частном секторе. Она не ходила в школу, не выходила на улицу, ни с кем не общалась. Несколько раз в дом пенсионерки, где находился ребенок, пытались попасть полиция и служба опеки, но старушка никому не открывала двери и не пускала внутрь.

Этой зимой из-за долгов в доме отключили подачу газа. Проживание в холодном доме представляло угрозу для жизни и здоровья ребенка. Ее мать обратилась в суд с просьбой помочь вернуть ей девочку. Суд удовлетворил ее иск.

Исполняя решение суда, пристав вместе с сотрудником службы опеки смогли уговорить нелюдимую старушку вернуть девочку матери.