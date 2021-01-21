Пермские ученые впервые создали удобрение из промышленных стоков

Химики Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) впервые в России получили удобрение из отходов промышленного производства.

Новая технология позволит отказаться от более дорогих удобрений на основе минерального сырья и решить проблему утилизации промышленных отходов.

Сырьем для комплексного удобрения стали сточные воды, которые содержат аммонийный азот и фосфат-ион. Они образуются на химических заводах и производствах фармацевтических компаний, агрофермах и животноводческих комплексах. Если эти вещества не утилизировать, они могут принести вред окружающей среде, считают ученые.

- Новое удобрение обладает высокой эффективностью за счет трех основных питательных элементов: азота, фосфора и магния. Так, например, темп прироста массы томатов, которые обработали удобрением, способен увеличиться до 432 процентов. Преимущество нашей разработки в том, что продукт почти не растворяется и не уходит в грунт при поливе или проливных дождях. Поэтому удобрение эффективно используется в течение всего сельскохозяйственного периода, - пояснил доцент кафедры "Химические технологии" ПНИПУ и кандидат технических наук Андрей Старостин.

Ученые синтезировали удобрение на основе сточных вод одного из химических предприятий Пермского края. Они впервые в России разработали технологию его синтеза.

Сейчас химики создают уникальную установку, которая позволит непрерывно производить удобрение из промышленных отходов.