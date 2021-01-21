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Рубрика: Происшествия

Не мелочились

Первый вице-премьер Мордовии арестован за хищения
Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 12(8363)
Громкий коррупционный скандал вспыхнул в Мордовии: здесь задержаны сразу несколько крупных чиновников. Это первый заместитель председателя правительства РМ Владимир Мазов, бывший председатель Нацбанка республики Александр Тренькин и депутат Госсобрания Вячеслав Брыков.

В тот же день Владимир Мазов снят с поста указом главы региона. А затем суд заключил его в СИЗО. Экс-чиновнику предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств путем мошенничества на 216 миллионов рублей.

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Как стало известно "РГ", череда громких арестов в Саранске стала продолжением резонансного уголовного дела экс-проректора МГУ Алексея Гришина, которого задержали в минувшем году в Москве. Снятые силовиками кадры штурма его шикарного особняка стали настоящим интернет-хитом: в соцсетях усадьбу проректора тут же окрестили "подмосковным Версалем". В Саранске суд заключил его под стражу, предъявив обвинение в мошенничестве, даче взятки и преднамеренном банкротстве - ущерб кредиторам составил 183 миллиона рублей. Первоначально Алексей Гришин отрицал свою вину, однако вскоре резко изменил показания и заключил сделку о сотрудничестве со следствием, благодаря чему был отпущен под домашний арест.

Теперь по делу пошли Владимир Мазов и Александр Тренькин. Речь идет о продаже в собственность республики по пятикратно завышенной цене активов банка "МПСБ" - в частности, комплекса "Мордовэкспоцентра". По версии следствия, одним из инициаторов был бенефициар этого банка Алексей Гришин.

В регионах Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Борьба с коррупцией

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