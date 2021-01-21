Под Пензой произошло ДТП с микроавтобусом

В четверг утром произошло ДТП с участием микроавтобуса на автодороге Пенза-Лунино.

Как сообщили в УГИБДД по Пензенской области, автобус малого класса Ford, обслуживающий пригородный маршрут № 163, столкнулся с легковым автомобилем Mazda, за рулем которого находился 19-летний водитель.

По предварительным данным, обошлось без серьезных травм у пассажиров. Транспортные средства получили механические повреждения.

Проводится проверка, в том числе на предмет соответствия маршрутки правилам перевозки пассажиров.