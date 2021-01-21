Старинный город в Пермском крае получил статус достопримечательности

Старинный город Пермского края Чердынь получил статус достопримечательного места. Об этом сообщили в администрации губернатора.

Этот статус позволит сейчас сохранять исторический облик города комплексно, не придавая каждому строению статус объекта культурного наследия. Этнографы и ученые считали уникальным чердынский ландшафт.

- На семи холмах лежал древний Рим, - отмечал профессор Георгий Чагин. - На семи холмах селилась старая Москва. По такой же причуде истории Чердынь - старейший город Урала - расположена на семи холмах правого берега Колвы.

В 15-16 веках Чердынь была столицей Перми Великой, где сейчас расположен Пермский край. В 1970 году город вошел в список исторических городов России.

Сейчас в Чердыни большое количество памятников, и полученный статус достопримечательного места позволит сохранить старинные здания и другие сооружения, имеющие историческую ценность.