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21.01.2021 10:38
Рубрика: Происшествия

В Башкирии муж учительницы ударил мальчика за плохое поведение в школе

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

51-летний житель Бакалинского района предстанет перед судом за то, что ударил семиклассника за плохое поведение в школе. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

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Выяснилось, что супруга обвиняемого работает в школе села Старокуручево и пожаловалась мужу на плохое поведение ученика седьмого класса. В октябре 2020 года мужчина, видимо, решил проучить подростка и, по версии дознания, ударил ребенка по переносице. Эксперты установили, что несовершеннолетнему нанесли легкий вред здоровью.

Мужчине предъявили обвинение по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Он признал свою вину. Уголовное дело будет рассматривать мировой судья.

Также прокуратура Бакалинского района организовала проверку, по результатам которой педагога школы привлекли к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

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