В Башкирии судебные приставы нашли в сугробе глухонемого мальчика

В Уфимском районе судебные приставы помогли потерявшемуся глухонемому ребенку вернуться домой.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов, ребенка, лежачего в сугробе, приставы заметили возле здания своего отделения. На вопросы мальчик, которому на первый взгляд было около семи-восьми лет, не отвечал.

Информацию о ребенке приставы разместили в социальных сетях, а также обратились в полицию и в коррекционную школу для глухих. Благодаря помощи педагога-психолога этого учебного заведения, который смог на языке жестов пообщаться с ребенком, удалось выяснить его имя и связаться с родственниками.

Выяснилось, что ребенок потерялся во время прогулки с бабушкой.