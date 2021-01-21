В Перми предложили сменить названия районов

В Перми развернулась дискуссия о том, стоит ли сохранить названия Ленинскому, Орджоникидзевскому, Свердловскому, Дзержинскому и Кировскому районам краевой столицы.

Директор музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева предложила изменить наименования административных районов Перми к 300-летию города, убрав упоминания о коммунистических лидерах. Это вызвало бурную реакцию в соцсетях как сторонников идеи, так и противников.

- Это же фантасмагория, когда наши общества (в районах) официально называются Свердловским или Дзержинским филиалом, - говорит руководитель одной из таких организаций Роберт Латыпов. - Как же так?

Другие пермяки высказываются против ренейминга. "Наша так называемая творческая "элита" привыкла ломать все старое, но не научилась создавать новое", - сетует один из участников дискуссии.

В Перми уже есть опыт избавления от коммунистических топонимов. Сам город раньше именовался Молотов. Ряд центральных улиц не так давно переименовали, убрав Большевистскую (теперь Екатерининская), Коммунистическую (Петропавловская), Карла Маркса (Сибирская).

Местные чиновники напоминают, что смена топонимов несет затраты из городской казны на приведение в соответствие различных градостроительных документов, смену паспортов и т.д. С другой стороны - как корабль назовешь, так он и поплывет. Как пояснили в департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми, переименование районов города возможно только после широкого обсуждения с общественностью.