В Самарской области инвесторам предложены уникальные меры поддержки

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов сообщил о еще одном инвестпроекте, которому предоставлен уникальный беспроцентный заем в размере 250 миллионов рублей на 15 лет от Фонда развития моногородов.

Речь идет о компании "Энергобетон", которая строит в промышленном парке "Чапаевск" завод по производству железобетонных изделий. В ближайшее время предприятие планирует перейти к стадии активного строительства производства.

- Конкуренция за инвесторов каждый год становится все более жесткой. Меняется сам характер развития этой конкуренции. В борьбе за инвестора выигрывают территории, где созданы комфортные условия ведения бизнеса и проживания людей, - отмечал губернатор Дмитрий Азаров на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата в регионе, которое состоялось в июне 2020 года.

Выгодные условия для реализации инвестиционных проектов на площадках индустриальных и промышленных парков, а также наличие территорий с уникальными налоговыми льготами привлекают многих международных и федеральных инвесторов. Сегодня в инвестиционный портфель Самарской области входит более 180 проектов общей стоимостью более 1,2 триллиона рублей. Поэтому сегодня региональные власти активно развивают инвестплощадки, и уже в этом году в Волжском районе Самарской области начнется освоение новой территории, прилегающей к индустриальному парку "Преображенка" - "Преображенка-2". Управляющей компанией новой территории для инвесторов выбрано АО "ПромПарки", успешно зарекомендовавшее себя в управлении "Преображенки" и индустриального парка "Чапаевск".

- Сегодня мы ведем работу по многоуровневой поддержке инвесторов - от пользования всей подготовленной инфраструктурой для ведения бизнеса, до помощи во взаимодействии с федеральным правительством и институтами развития. Вместе с компанией "Энергобетон" мы организовали составление всей необходимой документации в Фонд развития моногородов для льготного финансирования инвестпроекта, договорились о поручительстве с Корпорацией развития МСП и банковским сектором, ускорили процесс подписания соглашения таким образом, что в конце декабря резидент индустриального парка "Чапаевск" подписал соглашение с Фондом. Мы рады, что очередной инвестор решил развивать свой бизнес именно на территории Самарской области", - поделился результатом работы Дмитрий Богданов. - Также компания является резидентом ТОСЭР "Чапаевск" и пользуется уникальными для России налоговыми ставками, например, снижением социальных отчислений с 30 до 7,6 процентов.

По словам Богданова, успешное развитие площадок индустриальных парков отмечается федеральным центром. Самарская область получит дополнительные деньги на инфраструктуру индустриального парка "Преображенка". По итогам тесного взаимодействия регионального минэкономразвития с федеральным минпромторгом в конце 2020 года подписано двустороннее соглашение о компенсации Самарской области средств из федерального бюджета о возмещении потраченных средств на создание, модернизацию и реконструкцию инфраструктуры индустриальных и промышленных технических парков в регионе. 50,4 миллиона рублей компенсированы в декабре прошлого года. В текущем году возмещение затрат составит более 74,5 миллиона рублей.

Специально для взаимодействия с инвесторами в режиме "одного окна" руководство правительства региона организовало "Агентство по привлечению инвестиций Самарской области". Вся ключевая информация с указанием необходимых контактов для инвесторов размещена на сайте www.investinsamara.ru.