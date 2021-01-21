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21.01.2021 12:06
Рубрика: Власть

В Самарской области инвесторам предложены уникальные меры поддержки

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов сообщил о еще одном инвестпроекте, которому предоставлен уникальный беспроцентный заем в размере 250 миллионов рублей на 15 лет от Фонда развития моногородов.
В промышленном парке "Чапаевск" строится завод по производству железобетонных изделий. Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области В промышленном парке "Чапаевск" строится завод по производству железобетонных изделий. Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
В промышленном парке "Чапаевск" строится завод по производству железобетонных изделий. Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области

Речь идет о компании "Энергобетон", которая строит в промышленном парке "Чапаевск" завод по производству железобетонных изделий. В ближайшее время предприятие планирует перейти к стадии активного строительства производства.

Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
Самарская область - в центре внимания инвесторов

- Конкуренция за инвесторов каждый год становится все более жесткой. Меняется сам характер развития этой конкуренции. В борьбе за инвестора выигрывают территории, где созданы комфортные условия ведения бизнеса и проживания людей, - отмечал губернатор Дмитрий Азаров на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата в регионе, которое состоялось в июне 2020 года.

Выгодные условия для реализации инвестиционных проектов на площадках индустриальных и промышленных парков, а также наличие территорий с уникальными налоговыми льготами привлекают многих международных и федеральных инвесторов. Сегодня в инвестиционный портфель Самарской области входит более 180 проектов общей стоимостью более 1,2 триллиона рублей. Поэтому сегодня региональные власти активно развивают инвестплощадки, и уже в этом году в Волжском районе Самарской области начнется освоение новой территории, прилегающей к индустриальному парку "Преображенка" - "Преображенка-2". Управляющей компанией новой территории для инвесторов выбрано АО "ПромПарки", успешно зарекомендовавшее себя в управлении "Преображенки" и индустриального парка "Чапаевск".

- Сегодня мы ведем работу по многоуровневой поддержке инвесторов - от пользования всей подготовленной инфраструктурой для ведения бизнеса, до помощи во взаимодействии с федеральным правительством и институтами развития. Вместе с компанией "Энергобетон" мы организовали составление всей необходимой документации в Фонд развития моногородов для льготного финансирования инвестпроекта, договорились о поручительстве с Корпорацией развития МСП и банковским сектором, ускорили процесс подписания соглашения таким образом, что в конце декабря резидент индустриального парка "Чапаевск" подписал соглашение с Фондом. Мы рады, что очередной инвестор решил развивать свой бизнес именно на территории Самарской области", - поделился результатом работы Дмитрий Богданов. - Также компания является резидентом ТОСЭР "Чапаевск" и пользуется уникальными для России налоговыми ставками, например, снижением социальных отчислений с 30 до 7,6 процентов.

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области
Дмитрий Богданов: В Самарской области инвестор найдет все условия для успеха!

По словам Богданова, успешное развитие площадок индустриальных парков отмечается федеральным центром. Самарская область получит дополнительные деньги на инфраструктуру индустриального парка "Преображенка". По итогам тесного взаимодействия регионального минэкономразвития с федеральным минпромторгом в конце 2020 года подписано двустороннее соглашение о компенсации Самарской области средств из федерального бюджета о возмещении потраченных средств на создание, модернизацию и реконструкцию инфраструктуры индустриальных и промышленных технических парков в регионе. 50,4 миллиона рублей компенсированы в декабре прошлого года. В текущем году возмещение затрат составит более 74,5 миллиона рублей.

Специально для взаимодействия с инвесторами в режиме "одного окна" руководство правительства региона организовало "Агентство по привлечению инвестиций Самарской области". Вся ключевая информация с указанием необходимых контактов для инвесторов размещена на сайте www.investinsamara.ru.

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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