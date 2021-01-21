В Уфе загорелся деревянный дом площадью 800 квадратных метров

Утром 21 января в Уфе начался пожар в одной из квартир двухэтажного деревянного дома. В итоге огонь распространился на весь дом и охватил 800 квадратных метров.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии, горел дом 14-Б по улице Малая Лесозаводская. Силы и средства МЧС России прибыли на место по повышенному рангу пожара. Сложность при тушении была в том, что дом деревянный и "Г"-образной формы.

Из здания вывели 25 человек, включая семерых детей. Пункт временного размещения для них организовали в школе N24. В дальнейшем погорельцев планируют разместить в чрезвычайном фонде Уфы по адресу Проспект Октября,20. По предварительным данным, в сгоревшем доме были зарегистрированы 56 человек, включая 14 детей.

Сейчас пожар на площади 800 квадратных метров локализован. Причины пожара пока неизвестны. На место пожара выехал эксперт испытательный пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.