Что противопоставляют активности финансовых мошенников в Кузбассе

В Кузбассе в период пандемии объем несанкционированных снятий средств с банковских счетов увеличился до четырех миллиардов рублей. При этом сократилась просроченная кредитная задолженность. Как влияет на ситуацию областная программа повышения финансовой грамотности, выясняла корреспондент "РГ".

Кемеровская область, по данным МВД РФ, еще год назад вошла в семерку регионов, наиболее подверженных высокотехнологичным преступлениям. И сегодня местные жители попадаются на удочки финансовых мошенников, действующих дистанционно. Областное управление Центробанка РФ только за первые шесть месяцев 2020-го зафиксировало более 360 тысяч операций по переводу средств с банковских счетов без согласия клиента. К концу года эта статистика пополнилась новыми эпизодами.

Так, например, в декабре 37-летняя жительница Анжеро-Судженска потеряла свыше миллиона рублей, клюнув на объявление о высоких заработках в интернете. "Менеджер электронной биржи" пригласил женщину поучаствовать в торгах, и она предоставила ему доступ к своему личному кабинету в мобильном банке, данные банковской карты и СМС-коды. В итоге оказалось, что на имя доверчивой клиентки взят кредит в 820 тысяч рублей. Эти деньги, как и оформленный позже банковский заем, были списаны с ее счета. Преступника, который звонил своей жертве из Московской области, ищет полиция.

А 55-летняя жительница областного центра отдала почти 2,3 миллиона рублей мошенникам из так называемой "службы безопасности банка". Сообщив, что кто-то пытался оформить от ее имени заем, кемеровчанку убедили перевести все имеющиеся у нее средства в "резервные хранилища" - на 46 различных счетов.

- Аферисты уверенно оперируют терминологией, используемой банковскими работниками, и граждане верят в то, что действительно разговаривают с представителями кредитно-финансовой организации. Хотя в подобных случаях следует срочно связаться со своим банком по горячей линии, - отмечает замначальника отдела управления уголовного розыска ГУ МВД России по Кемеровской области подполковник полиции Владислав Князев.

Разъяснительную работу с разоблачением схем обмана проводят не только полицейские, но и социальные работники, преподаватели и волонтеры финансового просвещения. Задача повышения финансовой грамотности в пандемию не стала менее актуальной.

- К сожалению, количество мошеннических действий в отношении представителей разных поколений выросло очень сильно. Поэтому наши специалисты и партнеры проводят с гражданами занятия по финансовой кибербезопасности. Рассказывают, как без ущерба для себя пользоваться современными платежными средствами, как отличить легального участника рынка от незаконного, - подчеркивает управляющий отделением по Кемеровской области Сибирского главного управления Центробанка РФ Сергей Драница. - На то, чтобы привить людям финансовую культуру и сделать их более защищенными, направлены наши проекты для школьников, пенсионеров и малообеспеченных людей - с участием опытных экспертов и использованием показательных примеров из жизни. В прошлом году мы провели почти два десятка вебинаров, посвященных ипотечным каникулам, банкротству, микрозаймам, системе быстрых платежей и инструментам инвестирования.

С 2011 года в Кузбассе реализуют информационно-просветительский проект "Финансовый экспресс".

- За это время он охватил двенадцать территорий, включая Анжеро-Судженск, Междуреченск, Кемерово и Новокузнецк. А в конце прошлого года "Финансовый экспресс" работал в городе Гурьевске. Впервые - в смешанном формате, предусматривающем и режим онлайн, - уточнила начальник управления по взаимодействию с организациями финансового рынка администрации правительства Кузбасса Вера Гончарова. - В мероприятиях участвовали школьники, студенты, воспитанники детских домов, педагоги, трудовые коллективы и предприниматели.

Жители Кузбасса стали не только чаще обращаться напрямую в финансовые организации за предоставлением кредитных каникул, но и более осмотрительно кредитоваться. А просроченная задолженность заемщиков в пандемию сократилась. На 1 октября 2020-го она составила 4,9 миллиарда рублей, тогда как годом ранее достигала 5,2 миллиарда.

- Не последнюю роль здесь сыграло повышение финансовой грамотности, - уверен Сергей Драница. - Мы видим, что снижается количество жалоб на финансовые структуры. Обращений по делу стало гораздо больше.