Что противопоставляют активности финансовых мошенников в Кузбассе

Кемеровская область, по данным МВД РФ, еще год назад вошла в семерку регионов, наиболее подверженных высокотехнологичным преступлениям. И сегодня местные жители попадаются на удочки финансовых мошенников, действующих дистанционно. Областное управление Центробанка РФ только за первые шесть месяцев 2020-го зафиксировало более 360 тысяч операций по переводу средств с банковских счетов без согласия клиента. К концу года эта статистика пополнилась новыми эпизодами.
Так, например, в декабре 37-летняя жительница Анжеро-Судженска потеряла свыше миллиона рублей, клюнув на объявление о высоких заработках в интернете. "Менеджер электронной биржи" пригласил женщину поучаствовать в торгах, и она предоставила ему доступ к своему личному кабинету в мобильном банке, данные банковской карты и СМС-коды. В итоге оказалось, что на имя доверчивой клиентки взят кредит в 820 тысяч рублей. Эти деньги, как и оформленный позже банковский заем, были списаны с ее счета. Преступника, который звонил своей жертве из Московской области, ищет полиция.
А 55-летняя жительница областного центра отдала почти 2,3 миллиона рублей мошенникам из так называемой "службы безопасности банка". Сообщив, что кто-то пытался оформить от ее имени заем, кемеровчанку убедили перевести все имеющиеся у нее средства в "резервные хранилища" - на 46 различных счетов.
- Аферисты уверенно оперируют терминологией, используемой банковскими работниками, и граждане верят в то, что действительно разговаривают с представителями кредитно-финансовой организации. Хотя в подобных случаях следует срочно связаться со своим банком по горячей линии, - отмечает замначальника отдела управления уголовного розыска ГУ МВД России по Кемеровской области подполковник полиции Владислав Князев.
Разъяснительную работу с разоблачением схем обмана проводят не только полицейские, но и социальные работники, преподаватели и волонтеры финансового просвещения. Задача повышения финансовой грамотности в пандемию не стала менее актуальной.
- К сожалению, количество мошеннических действий в отношении представителей разных поколений выросло очень сильно. Поэтому наши специалисты и партнеры проводят с гражданами занятия по финансовой кибербезопасности. Рассказывают, как без ущерба для себя пользоваться современными платежными средствами, как отличить легального участника рынка от незаконного, - подчеркивает управляющий отделением по Кемеровской области Сибирского главного управления Центробанка РФ Сергей Драница. - На то, чтобы привить людям финансовую культуру и сделать их более защищенными, направлены наши проекты для школьников, пенсионеров и малообеспеченных людей - с участием опытных экспертов и использованием показательных примеров из жизни. В прошлом году мы провели почти два десятка вебинаров, посвященных ипотечным каникулам, банкротству, микрозаймам, системе быстрых платежей и инструментам инвестирования.
С 2011 года в Кузбассе реализуют информационно-просветительский проект "Финансовый экспресс".
- За это время он охватил двенадцать территорий, включая Анжеро-Судженск, Междуреченск, Кемерово и Новокузнецк. А в конце прошлого года "Финансовый экспресс" работал в городе Гурьевске. Впервые - в смешанном формате, предусматривающем и режим онлайн, - уточнила начальник управления по взаимодействию с организациями финансового рынка администрации правительства Кузбасса Вера Гончарова. - В мероприятиях участвовали школьники, студенты, воспитанники детских домов, педагоги, трудовые коллективы и предприниматели.
Жители Кузбасса стали не только чаще обращаться напрямую в финансовые организации за предоставлением кредитных каникул, но и более осмотрительно кредитоваться. А просроченная задолженность заемщиков в пандемию сократилась. На 1 октября 2020-го она составила 4,9 миллиарда рублей, тогда как годом ранее достигала 5,2 миллиарда.
- Не последнюю роль здесь сыграло повышение финансовой грамотности, - уверен Сергей Драница. - Мы видим, что снижается количество жалоб на финансовые структуры. Обращений по делу стало гораздо больше.