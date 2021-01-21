Красноярск готов принять чемпионат мира по волейболу FIVB 2022

Делегация организационного комитета по подготовке и проведению в 2022 году Чемпионата мира по волейболу ФИВБ побывала в Красноярске и оценила его готовность к соревнованиям мирового уровня.

Эксперты посетили аэропорт Красноярск, Дворец спорта имени Ивана Ярыгина, где планируется провести официальные матчи, и Дом спорта имени Михаила Дворкина, заявленный как тренировочная площадка. Комиссия высоко оценила уровень готовности объектов к чемпионату.

"Дворец спорта имени Ивана Ярыгина - это наш эталон, и он уже сегодня готов принять матчи чемпионата мира по волейболу, - отметил министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев. - Конечно, есть мелочи, которые нужно устранить, но мы их обсудили в рабочем порядке. Волейбол очень любят в Красноярском крае, и турнир такого масштаба даст новый толчок к развитию спорта".

Чемпионат мира по волейболу FIVB 2022 пройдет в России в период с 26 августа по 11 сентября. Утверждение заявки Российской Федерации на проведение турнира прошло на Конгрессе FIVB в Канкуне, Мексика, 15 ноября 2018 года. Он станет двадцатым в истории Международной федерации волейбола FIVB. Матчи примут десять российских городов, в число которых входит Красноярск.

Участниками чемпионата станут 24 национальные сборные. Формат турнира предусматривает два групповых этапа и "Финал шести" в Москве. Будут сыграны 70 матчей в течение 17 дней. На данный момент известны 2 команды-участницы - сборная Польши как действующий чемпион мира и сборная России как хозяйка турнира. Полный состав участников и календарь турнира станут известны позже.

В Красноярске матчи первого группового этапа планируются с 27 по 29 августа 2022 года. В них примут участие четыре национальные сборные.Региональным оператором по подготовке чемпионата в Красноярске назначена Корпорация развития Енисейской Сибири.

"Для нас это значимый турнир: мы понимаем, что территория Енисейской Сибири должна активно развиваться, и проведение таких мероприятий этому способствует. Крупные спортивные события оставляют наследие для региональных спортивных школ и для развития спорта в крае в целом. Кроме того, благодаря международным соревнованиям город становится более заметным и привлекательным для туристов, - отметил руководитель Корпорации развития Енисейской Сибири Сергей Ладыженко.