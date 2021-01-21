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21.01.2021 06:24
Рубрика: Власть

Проверка морозами

На Алтае сильные холода привели к перебоям в подаче тепла и воды
Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
Российская газета - Экономика Сибири № 11(8362)
Крепкие морозы, которые захватили Алтайский край с начала новогодних каникул, доставили массу неприятностей работникам коммунальных служб, сотрудникам МЧС и жителям многих населенных пунктов.

8 января 2021 года в Яровом из-за повреждения кабеля электропитания был остановлен один из трех рабочих котлоагрегатов городской ТЭЦ. Горожане жаловались, что температура в их квартирах падает до 14 градусов, отчего приходится спать в верхней одежде с постоянно включенными обогревателями. 10 января стало известно о неисправности другого котла. Два дня рабочим оставался всего один котел. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил министру промышленности и энергетики региона Вячеславу Химочке на месте разобраться с ситуацией. А глава регионального минстроя Иван Гилев с тем же заданием был отправлен в Славгород и Камень-на-Оби, где возникли сбои в снабжении теплом и водой.

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
Мишустин поручил из-за морозов усилить контроль за теплоснабжением

Жители Павловского и Шипуновского районов жестко раскритиковали в соцсетях работу местных теплоснабжающих организаций. После новогодних каникул учащиеся Егорьевской районной школы искусств были вынуждены заниматься в холодных помещениях из-за аварии в котельной. Кроме того, почти половина райцентра длительное время испытывала трудности с водоснабжением из-за вышедшего из строя насоса водонапорной башни.

11 января в барнаульском филиале "РГ" раздался звонок из Троицкого района - жители села Краснояры сообщили, что в части домов нет воды. И. о. главы района Виктор Журавлев рассказал о причинах аварии на водонапорной башне в Красноярах и сложных ситуациях в других населенных пунктах. Одна из причин кроется в особенностях нынешней зимы: после обильных осенних дождей снега было совсем немного, и влажный грунт промерз глубоко - на полтора метра и больше. Старые трубы рвутся, как швейные нитки.

- Наши коммунальщики работают без выходных, по 16 часов в сутки, - подчеркнул Виктор Журавлев. - Постоянно выходит из строя техника, гидравлика не выдерживает. Но мы все равно решим возникшие проблемы, хотя понадобится время (на 18 января в Красноярах водоснабжение было практически восстановлено. - Прим. ред.). Денег едва хватает, чтобы поддерживать хозяйство в более или менее работоспособном состоянии.

13 января в Рубцовске из-за аварии тепловой камеры на улице Гражданской без теплоснабжения остались более трех тысяч человек. 18 января в Барнауле на улице Малахова в районе Павловского тракта произошла большая коммунальная авария на водоводе.

Но при этом ситуация не вышла из-под контроля, обошлось без крупных аварий. Муниципальные образования к отопительному сезону подготовились лучше, чем в прежние годы. В 2018 году паспорта готовности получили 80 процентов муниципальных образований, в 2019-м - 91, а в 2020-м - 94 процента. То, что подготовка стала качественнее, могут подтвердить и специалисты Ростехнадзора.

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Проблемы же Ярового, Камня-на-Оби и Славгорода копились давно, минувшим летом была проведена большая работа по устранению хотя бы части из них. Серьезную финансовую поддержку (свыше сотни миллионов рублей) получила из средств краевого бюджета многострадальная ТЭЦ Ярового.

- В нынешнем отопительном сезоне станция оказалась в сложной организационной и юридической ситуации, - отметил в беседе с корреспондентом "РГ" зампредседателя краевого правительства Александр Климин. - В конце лета суд апелляционной инстанции признал право пользования данным имуществом за муниципальным образованием и по сути развернул сделку с собственником обратно. Судебные разбирательства по поводу понесенных собственником расходов при покупке ТЭЦ продолжаются, но администрации города решение суда развязало руки и дало возможность провести основательный ремонт. Количество аварий сократилось в несколько раз, приведено в норму котельное оборудование. Ремонтные работы будут продолжены будущим летом - сделать предстоит еще очень много.

Краевые власти вложили в славгородскую и каменскую "коммуналку" десятки миллионов бюджетных рублей. По мнению экспертов, коммунальные аварии связаны не только с техническим состоянием котельных, но и с недостаточным контролем со стороны муниципальных служб ЖКХ.

- Я уверен, что муниципальные службы с выявленными системными и организационными недостатками в состоянии справиться самостоятельно. А в деле модернизации котельных край на протяжении последних лет оказывает регулярную финансовую помощь, - подчеркнул Александр Климин.

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Что будет дальше - вопрос непростой. Полномочия по тепло- и водоснабжению возложены на муниципалитеты. Осуществлять их силами МУП очень сложно. Поручить хозяйство ответственному частнику, концессионеру, который привел бы в порядок коммунальную систему, - столь же трудно, учитывая состояние сетей и котельных, размер капиталовложений и платежеспособность населения, ограничивающую рост тарифов во многих населенных пунктах, в том числе трех проблемных городах Алтайского края. По мнению Александра Климина, в одиночку концессионер такой тяжелый инфраструктурный проект не вытянет, поэтому краевым властям и муниципалитетам предстоит определить, насколько они будут готовы участвовать в немалых вложениях средств. В любом случае по федеральному законодательству к 2025 году МУПов, отвечающих за эту сферу деятельности, не будет - сюда должны прийти частные компании. Предстоит привести коммунальный комплекс в надлежащее состояние - какой частник согласится работать себе в убыток?

Кстати

В 2020 году в рамках реализации государственной программы "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" капитально отремонтировали 50 километров сетей водоснабжения, пробурили около 80 новых скважин, установили и запустили 16 модульных котельных, переложили 30 километров теплосетей, заменили около 200 котлоагрегатов. На эти работы потрачено 1,4 миллиарда рублей, из них около 200 миллионов - из средств федерального бюджета.

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