В Иркутской области отстранили от работы руководителей СИЗО и колонии

Руководителей иркутского СИЗО-1 и исправительной колонии № 6 отстранили от работы на время служебной проверки по фактам незаконных действий сотрудников.

Напомним, Федеральная служба исполнения наказаний с 18 января проводит проверку соблюдения прав человека в учреждениях ГУФСИН России по Иркутской области. Как поясняют в ведомстве, проверка организована "в связи с большим количеством вопросов вокруг событий в ИК-15", которые продолжают поступать от родственников осужденных.

В ходе проверки были выявлены факты незаконных действий отдельных сотрудников другой колонии - ИК-6 в Иркутске - и возможного сексуального насилия над сокамерником со стороны осужденных ИК. Как отмечается в сообщении ФСИН, пострадавшего экстренно госпитализировали. На место происшествия были вызваны представители СКР по Иркутской области , материалы проверки переданы следствию.

Кроме того, проверяющим поступили заявления о противоправных действиях сотрудников и следственно-арестованных в СИЗО-1.

Комиссия отменила ряд ранее принятых решений по служебным проверкам в отношении сотрудников ГУФСИН России по Иркутской области, и назначила дополнительные проверочные мероприятия.

Напомним, в декабре прошлого года также стало известно о пытках и насилии над заключенным ИК-6. Тогда же СУ СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело. По данным ведомства, пострадавший подвергся насильственным действиям не в колонии, а в СИЗО-1.