В Иркутской области отстранили от работы руководителей СИЗО и колонии

Новости

Первый на Чукотке приют для животных открыли на "дальневосточном гектаре 11:25
Россия передаст Киргизии 500 тысяч доз вакцины "Спутник V" 11:24
Минприроды в этом году принесет в бюджет 122 млрд рублей 11:21
Петербуржцев предупредили о сильном снегопаде 11:14
Оперштаб: Еще 5220 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:08
В Прикамье возбудили дела из-за плохого отопления домов в морозы 11:05
Увеличена квота на импорт в Россию турецких томатов 11:02
Составлен рейтинг популярных перелетов из Москвы 11:01
Одесский магазин закрылся из-за языкового скандала и угроз националистов 10:49
Минздрав изменил требования к хранению вакцины "Спутник V" 10:46
В Башкирии муж учительницы ударил мальчика за плохое поведение в школе 10:38
Более 1 миллиона аргентинцев записались на вакцинацию "Спутником V" 10:34
На фрегат "Адмирал Головко" погрузили отечественные газовые турбины 10:34
В РФ зафиксировали наплыв фейковых сайтов по продаже вакцин от COVID-19 10:24
Прокуратура начала проверку по факту ДТП с автобусом в Подмосковье 10:17
В Киргизии определились с датой инаугурации нового президента 10:10
Старинный город в Пермском крае получил статус достопримечательности 10:08
В Петербурге впервые за 1,5 года прошел развод почетного караула ЗВО 09:58
В Эстонии после первой прививки Pfizer заболели 14 медиков 09:45
Расстрелявший сослуживцев срочник получил 24,5 года колонии 09:45
В Москве откроются музеи, библиотеки и выставочные залы 09:42
Более 3 тысяч лифтов заменят в Москве в этом году 09:40
Московские колледжи и учреждения допобразования возвращаются с дистанционки 09:30
Удаленку и домашний режим в Москве продлили для защиты горожан из групп риска 09:23
В Подмосковье автобус врезался в кинотеатр 09:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
На лекарства от ковида выделят еще 2,7 млрд рублей
На лекарства от ковида выделят еще 2,7 млрд рублей
Вакцина "Спутник V" подана на регистрацию в ЕС
Вакцина "Спутник V" подана на регистрацию в ЕС
21.01.2021 10:57
Рубрика: Происшествия

В Иркутской области отстранили от работы руководителей СИЗО и колонии

Текст: Екатерина Дементьева

Руководителей иркутского СИЗО-1 и исправительной колонии № 6 отстранили от работы на время служебной проверки по фактам незаконных действий сотрудников.

Глава Минюста сможет без предупреждения посещать тюрьмы

Напомним, Федеральная служба исполнения наказаний с 18 января проводит проверку соблюдения прав человека в учреждениях ГУФСИН России по Иркутской области. Как поясняют в ведомстве, проверка организована "в связи с большим количеством вопросов вокруг событий в ИК-15", которые продолжают поступать от родственников осужденных.

В ходе проверки были выявлены факты незаконных действий отдельных сотрудников другой колонии - ИК-6 в Иркутске - и возможного сексуального насилия над сокамерником со стороны осужденных ИК. Как отмечается в сообщении ФСИН, пострадавшего экстренно госпитализировали. На место происшествия были вызваны представители СКР по Иркутской области , материалы проверки переданы следствию.

Кроме того, проверяющим поступили заявления о противоправных действиях сотрудников и следственно-арестованных в СИЗО-1.

Комиссия отменила ряд ранее принятых решений по служебным проверкам в отношении сотрудников ГУФСИН России по Иркутской области, и назначила дополнительные проверочные мероприятия.

Напомним, в декабре прошлого года также стало известно о пытках и насилии над заключенным ИК-6. Тогда же СУ СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело. По данным ведомства, пострадавший подвергся насильственным действиям не в колонии, а в СИЗО-1.

В регионах Происшествия Правосудие Тюрьмы Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 21 887 случаев COVID-19 в 85 регионах
Главное о первых президентских указах Джозефа Байдена
МИД: Россия выступает за продление ДСНВ на пять лет
В РФ зафиксировали наплыв фейковых сайтов по продаже вакцин от COVID-19
Выявлен новый путь попадания коронавируса в легкие
Как можно следить за человеком через смартфон
В КоАП предложено ввести штрафы за жестокое обращение с животными