В Кузбассе передано в суд уголовное дело организованной преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью в ряде регионов России.

Создали группу неоднократно судимый житель Кемерова и его жена, у которой был опыт работы в банке. Вместе с четырьмя подельниками супруги осуществляли операции по выведению денег из безналичного оборота. Под видом оплаты услуг и всевозможных сделок по фиктивным договорам они перечисляли средства клиентов на расчетные счета подконтрольных фирм, а затем обналичивали. Для этого в Кемеровской и Новосибирской областях через подставных лиц было зарегистрировано около двух десятков организаций, участвующих в преступной схеме.

Услугами ОПГ за комиссионное вознаграждение пользовались представители Тюменской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей, а также Москвы, Краснодарского края и других регионов страны. Как полагают следователи, за два года - с 2015-го по 2017-й - фигурантам удалось вывести из-под налогообложения и обналичить более 1,3 миллиарда рублей. Доход от противоправной деятельности превысил 60 миллионов рублей. Часть этой суммы была легализована с помощью фиктивных финансовых операций.

Банду подпольных банкиров сотрудники полиции и ФСБ задержали осенью 2017 года. При обыске в офисе подозреваемых изъяли многочисленные вещественные доказательства, арестовав счета фирм, через которые "прогоняли" средства. На счетах в тот момент оказалось больше двух миллионов рублей.

В зависимости от роли каждого члены группы, они обвиняются в незаконной банковской деятельности, незаконном создании юридического лица и отмывании денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.

- Следователи провели десятки судебных экспертиз, опросили около 90 свидетелей, собрали другие доказательства причастности фигурантов к совершению инкриминируемых деяний. Уголовное дело направлено в суд. Санкции статей, по которым обвиняются фигуранты, предусматривают до семи лет лишения свободы, - уточнил начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Кемеровской области Игорь Ситдиков.