В Новосибирской области подготовят план Года науки и технологий

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил министерству науки и инновационной политики региона подготовить план проведения Года науки и технологий. Мероприятия будут ориентированы на реализацию перспективных проектов, научных разработок, внедрение новых технологий и инноваций, развитие кадрового потенциала науки.

Эта тема стала ключевой на заседании президиума оргкомитета по проведению в России Года науки и технологий, участие в котором принял Андрей Травников, отвечающий в президиуме за формирование блока мероприятий от регионов научно-технологического развития.

- План Года науки и технологий будет сформирован через призму национальных целей, которые определил президент. Этот год должен объединить всех и стать переломным для российской науки. Масштабные исследовательские, инфраструктурные проекты должны быть направлены на преодоление современных вызовов и подтвердить статус России как равноправного партнера в ряду стран-лидеров научно-технологического развития, - отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, под руководством которого прошел президиум.

Помощника президента РФ Андрей Фурсенко добавил, что этот год должен кардинально изменить общественное сознание о значимости науки во всех сферах жизни.

- Мероприятия года должны мобилизовать усилия государства и бизнеса. Раскрыть новые возможности для молодежи. У России большой научный потенциал, - подчеркнул Андрей Фурсенко.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что его ведомство планирует мероприятия, направленные на раскрытие талантов в научно-технической сфере.

По мнению участников заседания, отдельный блок в годовом плане должен быть посвящен поддержке и развитию научных инициатив молодых ученых. По каждому из направлений будет создана рабочая группа.

Окончательный вариант плана проведения Года науки и технологий планируется сформировать в конце января. Старт основных мероприятий намечен на 8 февраля - День российской науки.