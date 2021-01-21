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21.01.2021 06:31

С фармакопейным качеством

В Омске будут производить изопропиловый спирт в промышленных масштабах, что позволит обеспечить отечественной продукцией не только российские предприятия
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири № 11(8362)
Глава минпрома России Денис Мантуров в рамках рабочего визита открыл новую линию по производству изопропилового спирта на "Омском каучуке". Проект важен не только для региона, но и для химической промышленности страны, поскольку позволит полностью заместить импорт данного продукта и обеспечить российские предприятия высококачественным сырьем.

Официальное открытие линии состоялось 18 января.

Установка будет первой за Уралом и рассчитанной на выпуск шестидесяти тысяч тонн продукции в год. Сегодня в России производится лишь тридцать процентов необходимого стране изопропилового спирта. Благодаря новым мощностям выпуск увеличится более чем в 2,5 раза - до ста тысяч тонн в год. А "Омский каучук" займет свыше половины рынка.

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- Пуск данного производства позволит не только заместить импорт, но и наладить экспортные отгрузки. С предприятием уже заключено соглашение о реализации программы повышения конкурентоспособности в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". В результате объем отгружаемого на экспорт спирта в 2024 году составит порядка трех миллиардов рублей в денежном выражении, - сообщил Денис Мантуров.

Уже известно, что предприятие будет производить изопропиловый спирт высокой степени очистки, в том числе фармакопейного качества. Такой продукт широко применяют в производстве бытовой химии, автокосметики, для выпуска антисептических и дезинфицирующих средств, лекарств.

Сырье - ацетон - производят здесь же, на омском предприятии.

- С пуском установки регион получит увеличение налоговой базы на полмиллиарда рублей в год, а также 140 новых рабочих мест с достойной зарплатой. А применение современных технологий обеспечит минимальное воздействие на экологию, - отметил губернатор Омской области Александр Бурков.

Создание новой линии - один из этапов масштабного проекта по реконструкции производства кумола, осуществляемой в рамках комплексной модернизации ГК "Титан".

- На основе получения базовых продуктов, первыми из которых являются фенол, ацетон и изопропиловый спирт, будет построен экологичный блок мини-предприятий, обеспечивающих глубокий передел нефтехимического сырья и вовлечение возобновляемого сырья в переработку. Соответствующий реестр проектов для малого и среднего бизнеса уже создан, - пояснил глава концерна Михаил Сутягинский.

Поддержку реализации проекта оказал Фонд развития промышленности в виде льготного займа в размере 500 миллионов рублей. Еще триста миллионов рублей субсидий выделила региональная казна.

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В рамках рабочего визита Денис Мантуров и Александр Бурков обсудили перспективы омской промышленности. В частности, речь шла о новых стимулах развития особой экономической зоны "Авангард", где бизнесу предлагают специальные условия. Уже подписаны соглашения с четырьмя якорными резидентами, которые в ближайшие годы инвестируют в экономику региона более 23 миллиардов рублей.

Сегодня в Омской области работают 1 400 промышленных предприятий, из которых 300 - нефтехимического профиля. Несмотря на пандемию, отрасль демонстрирует стабильность. Число занятых в обрабатывающих производствах региона в прошлом году выросло на 1,2 тысячи и превысило 83 тысячи человек. Средняя зарплата составляет 41 тысячу рублей.

Прямая речь

Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ:

- Омские промышленные предприятия активно сотрудничают с федеральным Фондом развития промышленности. Льготные займы позволяют реализовать важные инвестиционные программы. Фонд уже профинансировал восемь региональных проектов на общую сумму свыше двух миллиардов рублей, а их общий бюджет превышает 5,5 миллиарда рублей. Стоит отметить, что применение современных технологий обеспечит минимальное воздействие новых производств на экологию.

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область

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