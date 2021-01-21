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21.01.2021 06:20

Эффект логистики

В прошлом году аграрии Омской области превысили план экспорта продукции на 20 миллионов долларов
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири № 11(8362)
По предварительным данным, объемы сельскохозяйственного экспорта из Омской области в 2020-м году выросли на четверть и превысили 220 миллионов долларов.

- За пределы страны вывезено более 390 тысяч тонн продовольствия и сырьевой продукции АПК, - сообщил корреспонденту "РГ" региональный министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Дрофа. - Семьдесят пять процентов этого объема приходится на зерновые культуры.

Фото: Photoxpress
Россия повысит экспортную пошлину на зерно

Чтобы отгрузка на самом востребованном восточном направлении шла без сбоев, специалисты выстроили оптимальную схему логистики, создали контейнерные площадки. Благодаря этому срок поставок ускоряется на шесть-семь дней, а товар не требует перегрузки. Состав контейнеров формируют в течение суток и отправляют прямиком до потребителя, потери минимальные.

Помимо этого, грузовые перевозки поддержало государство.

- В частности, по льготному железнодорожному тарифу из региона отгружено более 340 тысяч тонн зерна, - пояснил Николай Дрофа. - Второе направление - субсидирование до сорока процентов затрат на транспортировку товара до границы, и не только железнодорожным, но и другими видами транспорта. Воспользоваться льготой смогли более двадцати предприятий Омской области. На эти цели федеральная казна выделила свыше 120 миллионов рублей. Еще 76 миллионов - для производства брендовой экспортной упаковки - предоставлено из средств регионального бюджета.

В перспективе омичи намерены поставить на поток выпуск рефрижераторных контейнеров. Соответствующее соглашение в декабре прошлого года власти заключили с "Уралвагонзаводом". Сборку будут осуществлять в цехах "Омсктрансмаша", входящего в структуру холдинга.

- Отечественные контейнеры должны прийти на смену иностранным аналогам и закрыть потребности рынка, - рассказал глава концерна Александр Потапов. - Предполагается, что в Омске будут производить до 200 рефрижераторных контейнеров в год.

Кроме того, "Трансмаш" начинает производство контейнера-зерновоза, оборудованного погрузочными и разгрузочными люками. Специализированное транспортное оборудование представляет интерес, в частности, для логистической компании "Зерно Сибири".

- Сибирские регионы будут увеличивать экспорт зерна, - поясняет губернатор Омской области Александр Бурков. - Сегодня мы прорабатываем поставки в Азиатско-Тихоокеанский регион по Иртышу через Северный морской путь. И очень рассчитываем на нацпроект развития внутренних водных путей и речного транспорта.

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область

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