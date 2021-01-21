За год средний размер взятки в Омской области вырос в три раза

Весь прошлый год Омск продолжали сотрясать коррупционные скандалы.

В наибольшей мере они касались государственного и муниципального управления, а также правоохранительной деятельности. Из-за технического прогресса и развития IT-сферы выявлять взяточников становится все сложнее. Тем не менее раскрываемость таких преступлений растет.

Один из самых громких процессов прошлого года - дело главного судебного пристава Омской области. За крупные взятки высокопоставленный чиновник снимал арест с подлежащего описанию имущества должников. В итоге неисполненными остались 130 судебных решений на общую сумму более двенадцати миллионов рублей. В канун Нового года экс-приставу назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии строгого режима. Помимо этого, шесть лет он не сможет занимать должности в государственных органах власти.

В получении крупной взятки и фальсификации документов уличен и бывший руководитель следственного отдела по Кировскому округу Омска. Суд установил, что за 250 тысяч рублей он пытался помочь мошенникам избежать наказания и изменил доказательства в деле о тяжком преступлении. Однако был взят с поличным. В итоге он лишен звания подполковника юстиции и ближайшие семь с половиной лет проведет за решеткой. К разным срокам заключения приговорена сотрудница следственного органа и адвокат, которые покрывали руководителя в его неблаговидных делах.

За взятку полицейскому пытался отменить доследственную проверку глава Ламановского сельского поселения, незаконно раздававший разрешения на вырубку лесных насаждений. Полтора миллиона рублей требовали стражи порядка от риелтора, пообещав взамен не привлекать его к уголовной ответственности. Этот список можно продолжать.

По данным прокуратуры, в 2020-м в регионе выявлено более 450 преступлений коррупционной направленности, что на десять процентов больше, чем годом ранее. Ощутимо выросли и запросы мздоимцев.

- Если в 2019 году средний размер взятки составлял 83 тысячи рублей, то в 2020-м он поднялся до 263 тысяч - в три с лишним раза, - констатирует начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Омской области Сергей Цериградских. - Традиционно больше всего уголовных дел связано с государственным, муниципальным управлением, правоохранительной деятельностью.

По словам прокуроров, как правило, взяточники начинают с мелких поборов. Оставшись безнаказанными, вскоре они совершают второе, третье преступления и "нагуливают" аппетит.

Раскрываемость коррупционных преступлений растет, однако эксперты признают, что это только вершина айсберга.

По данным следкома, сегодня самыми распространенными преступлениями в Омской области являются дача и получение взятки, растрата, а также незаконное присвоение денег.