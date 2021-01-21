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21.01.2021 15:06

Четыре филиала "Россети Северный Кавказ" помогут завершить программу снижения потерь в Дагестане

По решению генерального директора компании Виталия Иванова, чтобы ускорить завершение важного для обеспечения надежного электроснабжения жителей республики проекта, в Дагестан привлечены специалисты филиалов "Севкавказэнерго", "Каббалкэнерго", "Карачаево-Черкесскэнерго" и "Ставропольэнерго".
Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ" Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ"
Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ"

Напомним, первый этап программы снижения потерь предусматривает реконструкцию ветхих сетей, установку интеллектуальных приборов учета, замену перегруженных трансформаторов в зоне деятельности восьми районных электрических сетей (РЭС): Унцукульских, Гергебильских, Хунзахских, Ботлихских, Шамильских, Кайтагских, Тляратинских и Ахтынских.

С момента старта проекта в сентябре 2020 года специалисты смонтировали в республике более семи тысяч "умных счетчиков", работы по их установке продолжаются.

В зоне деятельности Ахтынских и Кайтагских РЭС, которые перевыполнили плановые задания по установке приборов учета нового поколения, уже дан старт реконструкции электрических сетей. В общей сложности энергетики планируют установить здесь почти 2,5 тысячи новых опор, а также заменить около 39 километров неизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП).

Всего в рамках первого этапа Программы снижения потерь в зоне ответственности восьми указанных РЭС специалисты реконструируют более тысячи километров ветхих сетей с заменой неизолированного провода на СИП, проведут реконструкцию 25 километров воздушных линий 0,4-6-10 кВ с установкой 60 трансформаторов, заменят 60 перегруженных трансформаторов.

В энергокомпании отмечают, что главы районов Республики Дагестан оказывают активное содействие в реализации Программы. Однако работа энергетиков, направленная на модернизацию электросетевого хозяйства, не везде находит положительный отклик у населения. Связано это прежде всего с необходимыми временными отключениями электроснабжения. Для соблюдения безопасности и жителей, и специалистов энергетики обязаны по закону вводить временные ограничения энергоснабжения, которые бывают краткосрочными. Понимая социальную важность своей работы для повышения надежности энергоснабжения населения, специалисты стараются в ускоренном режиме завершать запланированные мероприятия.

Кстати

До 2024 года в рамках Программы снижения потерь "Россети Северный Кавказ" планируют модернизировать в Дагестане более пяти тысяч километров воздушных линий электропередачи, установить и реконструировать 716 трансформаторных подстанций и смонтировать более 277 тысяч "умных счетчиков".

Пресс-релиз предоставлен "Россети Северный Кавказ"

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России СКФО СКФО Чеченская Республика СКФО Ставропольский край СКФО Северная Осетия СКФО Карачаево-Черкесия

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