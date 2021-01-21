В Ставрополе экс-главу отдела ГИБДД осудили за взятку в 450 тысяч

В Ставрополе бывший начальник межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД по краю осужден за дачу взятки. Об этом в четверг сообщили в краевом следственном управлении СК РФ.

Как установил суд, осужденный в августе и сентябре 2020 года в Пятигорске по частям передал 450 тысяч рублей сотруднику собственной безопасности МВД России, который действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия. Этими деньгами он намеревался обеспечить себе продвижение по службе.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по пункту "б" части четвертой статьи 291 УК РФ (дача взятки). Вскоре его задержали и заключили под стражу. Решением суда бывшего начальника МРЭО ГИБДД по Ставрополю приговорили к семи годам колонии строго режима, а также ему назначили штраф в размере 900 тысяч рублей и лишили права в течение трех лет занимать должности на государственной и муниципальной службе.