На "зимнике" из Коми в Ненецкий округ открылся пост эпидконтроля

На зимнике Нарьян-Мар - Усинск установили пост эпидконтроля для прибывающих в Ненецкий округ. Он призван предупредить завоз в регион коронавирусной инфекции по единственной автодороге, которая связывает НАО с Республикой Коми и другими субъектами.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, труда и соцзащиты НАО, у приезжающих в округ должен быть один из трех документов - справка об отсутствии коронавируса, результат исследований на антитела или сертификат о вакцинации от этой инфекции.

Проверять их наличие у водителей и пассажиров проезжающего по зимнику транспорта будут на посту эпидконтроля. В случае отсутствия документа гости округа получат уведомление о необходимости соблюдать самоизоляцию в течение двух недель.

По такой же схеме работает аналогичный пост в аэропорту Нарьян-Мара. Других путей, кроме воздушного и зимней автодороги, в округ нет.

При этом зимник из Коми в НАО пока закрыт для легковых автомобилей, по нему может ездить только грузовой транспорт без ограничений по тоннажу. Открыть движение для всех машин не позволяет отсутствие снега. Из-за недостаточного снежного покрова дорожники не могут выровнять полотно.

С начала пандемии в Ненецком округе выявлено 859 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки его обнаружили у троих жителей Нарьян-Мара.