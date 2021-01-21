Русский музей показал 40-летнюю историю Ленинградского рок-клуба

В Строгановском дворце на Невском проспекте (филиал Русского музея) открылась выставка "Ленинградский рок-клуб в фотографиях. К 40-летнему юбилею".

Рок-клуб появился в городе на Неве в начале 1981-го. Сегодня имена его представителей - легендарные, культовые: Цой и "Кино", Шевчук и "ДДТ", Гребенщиков и "Аквариум", Кинчев и "Алиса", Курехин и "Поп-механика", Гаркуша и "АукцЫон", Майк Науменко и "Зоопарк", "совесть русского рока" Александр Башлачев… Кумиры многих людей, герои молодежи 1980-х и не только.

Представлено первое, "золотое" десятилетие рок-клуба - в черно-белых, в основном, фото. Фотографы дружили с музыкантами, поэтому выставка получилась очень личной, интонация ее совершенно особенная. Музыканты на сцене во время концертов, в гримерках, на квартирниках, в гостях у кого-то. Тут и Виктор Цой на прогулке со своим псом Биллом (1985), свадьба американки, певицы Джоанны Стингрей и гитариста группы "Кино" Юрия Каспаряна, рядом - Виктор Цой, Георгий Гурьянов, Игорь Тихомиров (1987), и Сергей Курехин с курсантами на крейсере "Аврора" (1991).

Среди экспонатов - гитара Takamine, которую предоставил для выставки Борис Гребенщиков. И адресная табличка "Улица Рубинштейна 13", которая когда-то висела на здании рок-клуба, а теперь хранится в клубе "Камчатка" (в котельной в 1980-е работал кочегаром Виктор Цой).

В то время в Ленинграде выходил "подпольный", самиздатовский журнал "Рокси", несколько подлинных номеров которого также представлены в экспозиции.

- В официальном поле рок-журналистики в СССР не было - как "не существовали" рок-музыка и рок- музыканты. Но как рассказывать людям о музыке, записях, выступлениях? Вот и появился самодеятельный журнал, организовал его Геннадий Зайцев, ставший впоследствии первым президентом Ленинградского рок-клуба. На пишущей машинке печатали статьи, заметки, рецензии, вклеивали фотографии, сшивали страницы, раскрашивали шариковыми ручками, карандашами. Все это делалось в пяти экземплярах. И так маленькими шагами распространялась информация о рок-музыке. Несколько экземпляров оставались в Ленинграде, другие отправлялись в разные города - с условием сделать несколько копий.

Мы отсканировали два номера журнала, их можно посмотреть в одном из залов, пролистать на электронной панели, - рассказала Светлана Зинченко, заведующая сектором современной фотографии Русского музея.

Фото: Татьяна Горд /Русский музей

Есть и афиши концертов, проходивших в ДК имени Газа, Дворце молодежи, Доме культуры имени Ильича, рок-клубе… Одна из них зазывает на пасхальную рок-тусовку 7 апреля на сцене ДК пищевиков.

У фотографий "Александр Башлачев, 1987 год" встречаю автора - Валентина Барановского.

- Мы не дружили с Башлачевым, - рассказывает он. - Я просто был на его концерте во Дворце молодежи - и снимал. На пленку. Для себя. А моя жена, к слову, в то время работала в рок-клубе - литовала тексты музыкантов.

На фото Барановского - и группа "Авиа" в ДК имени Крупской на съемках фильма Динары Асановой "Милый, дорогой, любимый, единственный…", 1983 год. И Дмитрий Ревякин и "Калинов мост" на VI фестивале Ленинградского рок-клуба в Михайловском манеже, 1988 год.

На вернисаж пришел и художник Дмитрий Шагин, один из основателей легендарной творческой группы "Митьки". Выставлены виниловые пластинки 1980-х из его коллекции: "Кино", "Зоопарк", "ДДТ", Nautilus Pompilius, "Телевизор", "АукцЫон" и другие, выпущенные фирмой "Мелодия", с автографами лично Дмитрию.

- Вспоминаю, как мы с Дюшей (Андрей Романов, участник "Аквариума") увидели в продаже пластинку группы "Пикник" - в то время просто фантастика! - поделился Дмитрий Шагин. - Тут и настоящий раритет: альбом Red Wave, американское издание, выпущенное в 1986 году в Калифорнии по инициативе Джоанны Стингрей, первый официальный релиз рок-музыки СССР на Западе, четыре группы: "Аквариум", "Кино", "Алиса", "Странные игры". На обложке - фото музыкантов на фоне храма Спас на крови. А вот еще редкость: четыре альбома 1991 года, выпущенные к 10-летнему юбилею рок-клуба, где перечислены все составы ленинградских групп того времени.

На выставке представлен и знаменитый шагинский "Памятник неизвестному рок-музыканту, 1990-е". Находится он в музее "митьков" на Марата, не раз участвовал в различных выставках, скоро отправится на следующую - в Череповец, на родину Башлачева, с которым Шагин дружил.

Фото: Из личного архива Дмитрия Шагина

- Я не считаю, что надо делать огромные памятники, мой - маленького размера, - поясняет Шагин. - Я долго думал, каким он должен быть. Скажем, памятник Цою или Майку Науменко? И решил посвятить его всем рок-музыкантам. Купил у бабушки на барахолке рядом с Владимирским собором пластмассового солдатика с отломанной гранатой в руке. Мне понравились его поза, движение - можно предположить, как будто он взмахнул рукой, в которой медиатор. Потом я нашел старую открывашку для бутылок в форме гитары, соединил их, получился реди-мейд, творческая удача.

Здесь и знаменитый фотограф Андрей "Вилли" Усов, запечатлевший становление советского рока.

- Сегодня рок-музыка для меня не главное в жизни. Главнее люди, город, любовь. Тогда я шел по инерции: будучи вхож в среду наших рок-музыкантов, неизбежно был рок-фотографом. Позже в книге "Путешествие рок-дилетанта" Житинский опубликовал 60 моих снимков.

Мои любимые музыканты? Борис Гребенщиков. И Майк Науменко, сделавший много хорошего - можно сказать, наш Боб Дилан. Это он перевел на русский англоязычный рок, придумал петь "детка" вместо "бэби". Это были не знаменитости, а мои близкие друзья, - подчеркнул фотограф.

Выставка продлится до 10 мая.

Тем временем

В Строгановском дворце можно купить альбом, выпущенный Русским музеем - "Ленинградский рок-клуб в фотографиях. К 40-летнему юбилею".

На выставке можно увидеть на экране фрагменты съемок документальной ленты Алексея Учителя "Рок" (1987), посвященной советскому року 1980-х . Этот фильм, а также "Последний герой" (1992) о Викторе Цое, планируют показывать в одном из залов.