В Карелии рыбак погиб в озере из-за разрушения неокрепшего льда

В Карелии в районе города Питкяранты погиб рыбак. Спасатели достали его на берег, но было уже поздно, сообщили в официальной группе Лахденпохского инспекторского участка Государственной инспекции по маломерным судам.

Налетевший шквалистый ветер раскрошил неокрепший лед у берега. Как пояснили специалисты, в подобных ситуациях все происходит мгновенно.

Сначала лед приходит в движение в виде небольшой волны, потом колебания усиливаются, возникают трещины. И льдина толщиной до 25 сантиметров ломается в крошку.