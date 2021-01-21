В Карелии вдвое увеличили штрафы за граффити

Депутаты Законодательного собрания Карелии в четверг приняли в окончательном варианте закон о двойном увеличении штрафов за самовольные граффити, которые портят облик населенных пунктов. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

Теперь за данное правонарушение для граждан штраф вырастет с двух до четырех тысяч рублей, для должностных лиц - с 10 до 20 тысяч, для юридических - с 20 до 30 тысяч. Придется значительно раскошелиться и за повторное нанесение граффити. Штраф для граждан вырастет с четырех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц - 20 до 30 тысяч. А юрлицам следует быть готовыми к тому, что с них могут взыскать 60 тысяч рублей.

В то же время республиканские депутаты высказались и за то, чтобы определить участки, где уличные художники могли бы легально наносить свои рисунки.