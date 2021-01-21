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21.01.2021 16:55
Рубрика: Происшествия

В Ленобласти раскрыли заказное убийство, совершенное 15 лет назад

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург )

Ленинградский областной суд вынес обвинительный приговор по делу о заказном убийстве бизнесмена и членов его семьи, совершенном в 2005 году на территории садоводства "Серебряный ручей" во Всеволожском районе, сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.

В Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в убийстве падчерицы

Следствием было установлено, что убийство организовал партнер по бизнесу. Он нашел киллера, передал ему фотографию бизнесмена и автомат.

Наемный убийца расстрелял бизнесмена ночью и получил гонорар в размере 10 тысяч долларов.

Преступление долгое время оставалось нераскрытым. Партнер по бизнесу, как считают в следствии, в 2018 году снова обратился к услугам киллера, правда уже другого, с целью убить свою родственницу. Но убийство не было совершено - предпринимателя задержали.

По решению суда, предприниматель, организовавший убийство бизнесмена, приговорен к 19 годам лишения свободы, киллер - к 23 годам.

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