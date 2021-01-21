В Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в убийстве падчерицы

В Северной столице следователями совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержан 61-летний мужчина, подозреваемый падчерицы. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Уголовное дело по статье "убийство" было возбуждено в конце декабря минувшего года, когда в лесопарке "Гагарка" (Курортный район Санкт-Петербурга) было обнаружено тело местной жительницы.

Согласно версии следствия, 20 июля прошлого года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в одной из квартир Курортного района, поссорился с падчерицей, жестоко избил ее руками и ногами. Женщина скончалась на месте преступления. Для того, чтобы скрыть следы преступления, мужчина через несколько дней поместил тело в сумку и вывез в лесопарк "Гагарка". Тело было там обнаружено спустя полгода.

Расследование уголовного дела продолжается. Решается вопрос об аресте подозреваемого.