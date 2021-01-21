Вопреки эпидемии в регионах России продолжается строительство новых спортивных сооружений. Архангельск теперь сможет принимать у себя соревнования по акробатике и спортивной гимнастике всероссийского уровня, а Тольятти в состоянии проводить мировые турниры по прыжкам на батуте. Это стало возможным благодаря реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография", по которому ведется строительство спортивных сооружений во всех регионах страны.

Юным тольяттинским акробатам, по их признанию, для того, чтобы стать чемпионами, не хватает только зрителей. В Автограде открыли физкультурно-спортивный комплекс "Батут". Его строили специально для воспитанников спортшколы "Акробат", в которой занимаются в том числе спортсмены сборной, чемпионы России, Европы и мира, кандидаты на участие в Олимпийских играх - всего 860 человек.

До появления нового зала они тренировались в здании, построенном 28 лет назад. В новом комплексе размером 44х24 метра одновременно могут заниматься 40 спортсменов. Для них закупили современное оборудование, которое соответствует мировым стандартам: батуты, акробатические дорожки и двойной мини-трамп. Все спортивное оборудование и инвентарь имеет сертификат Международной федерации гимнастики (FIG) и сертификат Федерации прыжков на батуте России.

Виталий Гройсман, президент Федерации прыжков на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе Самарской области, говорит, что тольяттинский батутный комплекс - единственный специализированный в России.

В Архангельске также построили современный физкультурно-оздоровительный комплекс, здесь акробаты будут заниматься совместно с гимнастами. Яркое двухэтажное здание уже сдано в эксплуатацию, но спортсменов оно примет только в марте: сейчас новый ФОК оснащают необходимым оборудованием.

Всего в России в 2020 году введено более 20 физкультурно-оздоровительных комплексов

Весной здесь "поселится" спортивная школа имени Героя Советского Союза Павла Усова, которой пока приходится арендовать помещения в зданиях, не приспособленных для гимнастов. В специализированном комплексе для них созданы все условия. Большой зал площадью 1200 квадратных метров позволяет проводить соревнования федерального уровня. Позаботились и о безопасности: во время прыжков со снарядов гимнасты и акробаты будут приземляться в специальные поролоновые "ямы".

В здании также разместились залы для занятий хореографией, тренажерная зона, раздевалки, душевые, медкабинет и другие помещения.

Помимо юных спортсменов, в комплексе станут заниматься ученики двух соседних общеобразовательных школ.

Обычные местные жители тоже смогут его оценить - для них будут доступны современные тренажеры.

На возведение комплекса потребовалось 180 миллионов рублей из федерального, областного и городского бюджетов. Специалисты отмечают, что специализированный ФОК поднимет на совершенно новый уровень детскую гимнастику, батутный спорт и акробатику в Архангельске.

Всего в России в 2020 году введено в эксплуатацию более 20 физкультурно-оздоровительных комплексов, а в 2021-2023 годах планируется построить 134 ФОКа.