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21.01.2021 13:18
Рубрика: Происшествия

В вологодском поселке при пожаре погибли три человека

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)

В поселке Чагода во время пожара в жилом доме погибли три человека. Следственный комитет по Вологодской области организовал проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Уфе загорелся деревянный дом площадью 800 квадратных метров

ЧП произошло сегодняшней ночью. Как рассказали в региональном УМЧС, сигнал о пожаре на улице Трактористов поступил в 5.02. На место сразу же отправились огнеборцы.

Выяснилось, что в одноэтажном доме три квартиры, две из которых - не жилые. Задымление наблюдалось как раз с нежилой стороны. Пожар ликвидировали на площади в 128 квадратных метров. На месте ЧП обнаружили тела двух мужчин и женщины.

Как добавили в региональном СК, сейчас устанавливают личности погибших. Будут назначены необходимые экспертизы для определения причин возгорания. По результатам проверки в ведомстве примут процессуальное решение.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область РГ-Видео

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