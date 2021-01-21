В вологодском поселке при пожаре погибли три человека

В поселке Чагода во время пожара в жилом доме погибли три человека. Следственный комитет по Вологодской области организовал проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

ЧП произошло сегодняшней ночью. Как рассказали в региональном УМЧС, сигнал о пожаре на улице Трактористов поступил в 5.02. На место сразу же отправились огнеборцы.

Выяснилось, что в одноэтажном доме три квартиры, две из которых - не жилые. Задымление наблюдалось как раз с нежилой стороны. Пожар ликвидировали на площади в 128 квадратных метров. На месте ЧП обнаружили тела двух мужчин и женщины.

Как добавили в региональном СК, сейчас устанавливают личности погибших. Будут назначены необходимые экспертизы для определения причин возгорания. По результатам проверки в ведомстве примут процессуальное решение.