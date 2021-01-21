Донские ученые изготовили колбасу, укрепляющую иммунитет

Новости

Российскую вакцину в Греции может ждать успех 18:05
Москва встала в 9-балльных пробках 17:58
Австрийка Хаузер выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Антхольце 17:58
Пятнадцать человек погибли при пожаре в доме престарелых в Харькове 17:52
Центр им. Чумакова готов увеличить производство вакцины от COVID-19 до 10 млн доз 17:52
Симпсонов представили в образах героев армянских советских мультиков 17:51
Москва поднялась в рейтингах безопасности, экологии, здравоохранения Numbeo 17:49
В Роспотребнадзоре рассказали о нормах использования гаджетов в школах 17:48
Минфин разъяснил изменения по беспошлинному ввозу товаров для физлиц 17:46
Звезда "Универа" рассказала про инцидент с режиссером-педофилом 17:43
Пермская пенсионерка несколько лет держала внучку взаперти 17:34
Умерла бывшая жена Алена Делона, актриса Натали Делон 17:28
В "Москве-Сити" два машино-места продали за 34 миллиона 17:26
Открывается допуск посетителей в Московский Кремль и Музеи Кремля 17:24
Меркель предложила Путину помощь в регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС 17:05
Мосжилинспекция назвала основания для проверок квартир 16:51
В Челябинске приступил к работе новый начальник УФСБ 16:48
Путин и Ниинистё обсудили вопросы безопасности в Европе и COVID-19 16:35
На Урале проверят выставку, где животных держат в тесных клетках 16:35
В Москве снова открыли вход в метро "Красные ворота" 16:02
В Ростове жителя Ставрополья осудили на 14 лет за подготовку теракта 16:02
В Сочи подсчитали, сколько туристов отдохнуло на курорте с начала года 15:42
Вышел русский трейлер "Клариссы" - продолжения "Молчания ягнят" 15:31
"Патриоты России" поддержали идею создания новой объединенной партии 15:20
В самом "узком" месте МЦД начали укладывать пути 15:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ЕГЭ-2021 будут сдавать только поступающие в вузы
ЕГЭ-2021 будут сдавать только поступающие в вузы
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
21.01.2021 18:22
Рубрика: Общество

Донские ученые изготовили колбасу, укрепляющую иммунитет

Текст: Лариса Ионова

Сотрудники Донского государственного аграрного университета предложили новый способ изготовления вареной колбасы. Теперь она, собственно, не вареная, а запеченная, именно в этом особенность новой технологии. Термическая обработка проводится при температуре 180 градусов, что позволяет сохранить полезные свойства ингредиентов. А в них, помимо традиционных, входит зизифус, или китайский финик.

Фото: Sarah Sallon, Emira Cherif, Nathalie Chabrillange, Elaine Solowey, Muriel Gros-Balthazard, Sarah Ivorra, Jean-Frederic Terral, Markus Egli and Frederique Aberlenc / Science Advances
Биологи вырастили финиковые пальмы из семян, найденных во дворце Ирода

Экзотический зизифус способен укрепить иммунитет человека. Плоды его содержат больше аскорбиновой кислоты, чем цитрусовые. Богат финик также содержанием флавоноидов, пектина, каротина, рутина, йода, кобальта и других элементов таблицы Менделеева. Ученым достоверно известно, что он помогает при заболеваниях дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы, гипертонии, анемии и авитаминозе. Отвар плодов успокаивает и помогает восстановить здоровый сон. А китайские врачи советуют есть по 20 свежих или подсушенных фиников трижды в день после еды - это понизит давление.

- Я изучала специальную литературу, собирала информацию о биотиках, пребиотиках, фитобиотиках, добавках. И наткнулась на статью об унаби - зизифусе. Он произрастает у нас в Краснодарском крае, - рассказала "РГ" автор разработки - доцент кафедры пищевых технологий Донского государственного аграрного университета Ольга Войтенко. - Применяется в медицине и косметологии, но в питании еще не применялся. Решила провести несколько опытов, добавляла в рецептуру как свежие плоды, так и высушенные. По результатам исследований определила, что нет разницы, в каком виде добавлять плоды - полезные свойства зизифуса не теряются. У него нет ни резкого запаха, ни особого вкуса, так что он не влияет на вкусовые качества мясного продукта. Кроме того, он является натуральным стабилизатором, связывает влагу.

Ольга Войтенко и доцент кафедры экономики и менеджмента Юрий Насиров уже получили патент на новый продукт колбаса вареная с зизифусом, а также патент на способ его производства. Дело осталось за большим - запустить инновационный полезный продукт в производство.

В регионах Общество Здоровье Общество Наука Филиалы РГ Юг России ЮФО ЮФО Ростовская область

Главное сегодня

Меркель предложила Путину помощь в регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС
Мосжилинспекция назвала основания для проверок квартир
Пятнадцать человек погибли при пожаре в доме престарелых в Харькове
ОАЭ зарегистрировали вакцину от коронавируса "Спутник V"
COVID-19: Какие ограничения отменят в Москве с 22 января
Искусственный интеллект научили по лицу определять политические убеждения
Сколько стоит содержание в доме престарелых в России