Экс-полицейскому в Калмыкии дали 9 лет за ДТП с двумя погибшими

Элистинский районный суд признал виновным бывшего сотрудника МВД по Калмыкии в нарушении правил дорожного движения, в результате которого погибли два человека.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры республики, в октябре 2019 года 31-летний полицейский в состоянии опьянения сел за руль автомобиля Меrсedes-Benz и выехал на встречную полосу, столкнувшись с ВАЗ-2109, водитель и пассажир которой погибли на месте.

Полицейский покинул место аварии. На суде он представил информацию об имеющемся алиби, которая противоречила собранным в ходе расследования доказательствам.

Подсудимого приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, экс-полицейскому запрещено управлять транспортными средствами в течение 2,5 лет.