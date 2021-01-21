На Кубани врачи восстановили мужчине кисть, срезанную пилой

На Кубани хирурги НИИ Краснодарской краевой больницы №1 провели уникальную операцию, восстановив мужчине кисть руки, срезанную циркулярной пилой в нескольких местах. Причем заново пришить конечность врачам удалось спустя 12 часов после травмы. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Пациента доставили в краевую клинику из Туапсе с помощью санавиации. Во время домашних работ он повредил руку, разрезав кисть в нескольких местах циркулярной пилой. Хирурги в Туапсе сшили сухожилия сгибателя второго пальца, но обнаружили, что третий и четвертый пальцы так сильно повреждены, что мужчина почти гарантированно их терял. Тогда пациента и решено было доставить в ККБ №1 в Краснодар.

С момента травмы прошло уже 12 часов и с точки зрения медицины это очень большое время, оставляющее лишь призрачные надежды на восстановление. Из-за длительного отсутствия кровоснабжения, пациент рисковал остаться без пальцев. Однако, команда хирургов-травматологов во главе с Андреем Аристовым все-таки приняла решение восстановить конечность. Операция продлилась пять часов и закончилась успешно. Была выполнена аутовенозная пластика пальцевых артерий с помощью вен, взятых из руки мужчины.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо и готовится к выписке.