Операции кардиобольным в Ростовской области теперь проводятся без очереди и в максимально короткий срок после обращения человека в лечебное учреждение.

Рассказывает главный кардиохирург по Южному федеральному округу Александр Дюжиков:

- Плановые операции людям, имеющим сердечно-сосудистые патологии, теперь не откладываются до лучших времен. Стараемся сделать их как можно скорее, чтобы предупредить осложнения, если человек вдруг заболеет коронавирусом. Для госпитализации в кардиоцентр на обследование или операцию необходимо иметь при себе лишь результат электрокардиограммы, общий анализ крови и анализ на коронавирусную инфекцию.

В областном медучреждении сокращено время подготовки к операции и выписки пациента после нее. Конечно, если процесс восстановления идет успешно. Последующее наблюдение проходит по месту жительства.

В ростовском кардиоцентре установлено круглосуточное дежурство специалистов в телефонном режиме и по видеосвязи. И значит, с лучшими кардиохирургами региона в любое время суток могут проконсультироваться коллеги из городских и районных стационаров и поликлиник.