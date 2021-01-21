Новости

Из-за вспышки птичьего гриппа в Японии уничтожат 12 тысяч гусей 07:41
"Реал" проиграл в Кубке Испании клубу третьего дивизиона 07:40
Выявлен новый путь попадания коронавируса в легкие 07:30
Правительство установило коэффициенты страховых взносов для Крыма 07:30
Овечкин, Кузнецов, Орлов и Самсонов отстранены от тренировок 07:25
Посол РФ в США заявил о готовности России к диалогу по ДСНВ 06:56
Перевозчики ЕС отказываются от работы в Британии из-за правил Brexit 06:37
Антонов: Россия рассчитывает на продолжение контактов с военными США по Сирии 05:45
В Haval решили отозвать все кроссоверы F7 и F7x российского производства 05:31
Военный вертолет разбился в штате Нью-Йорк 05:18
Сахалинка заплатила 3 млн рублей "полицейским" за икру 05:08
США прекратят отправку мигрантов в Мексику до ожидания судебных слушаний 05:06
В Оксфорде разработают варианты вакцины от разных штаммов COVID-19 04:37
В Охотском море произошло землетрясение магнитудой 5,9 04:33
Генсек ООН прокомментировал возвращение США в ВОЗ и Парижское соглашение 04:29
В Венесуэле изучат возможность установления новых отношений с США 03:23
Сенат США утвердил Аврил Хэйнс директором нацразведки 03:18
Постпред РФ в Вене оценил заявление кандидата на пост госсекретаря США о ДСНВ 03:02
Компания United Airlines подсчитала убытки на фоне пандемии COVID-19 02:57
Syria TV: США перебросили военных из Ирака на северо-восток Сирии 02:36
Биржевые индексы США отреагировали на инаугурацию Байдена 02:36
Байден высказался о напутственном письме, которое Трамп оставил ему в Белом доме 01:46
ВОЗ изучает заявки на регистрацию двух российских вакцин 01:43
Высоту орбиты МКС скорректируют перед пересменкой экипажа 01:28
Посол РФ: Надеемся, что при Байдене начнется новая глава в отношениях с США 01:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
На лекарства от ковида выделят еще 2,7 млрд рублей
На лекарства от ковида выделят еще 2,7 млрд рублей
Сотни школ оформили годовую подписку на журнал "Родина"
Сотни школ оформили годовую подписку на журнал "Родина"
21.01.2021 07:30
Рубрика: Экономика

Правительство установило коэффициенты страховых взносов для Крыма

Текст: Алексей Дуэль

Пониженные коэффициенты страховых взносов для участников свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму и Севастополе установило правительство России. Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития, они предназначены для тех, кто получил такой статус после 1 января 2018 года.

Фото: iStock
В 2021 году страховой рынок будет умеренно расти

"Минэкономразвития совместно с Минфином были представлены в правительство соответствующие предложения по внесению изменений в законодательство РФ о налогах и сборах, предусматривающие установление для таких участников СЭЗ возможности применения пониженных тарифов страховых взносов, - сказали в пресс-службе МЭР. - Ранее указанная возможность была предусмотрена только для лиц, получивших статус участника СЭЗ в первые три года ее функционирования".

Льгота устанавливается на весь период функционирования СЭЗ - до 2039 года. Ее максимальный размер определяется в соответствии с установленными правительством коэффициентами и зависит от объема осуществленных капитальных вложений, а также вида экономической деятельности, осуществляемого участником СЭЗ при реализации инвестиционного проекта.

"Установленные правительством РФ размеров коэффициентов, необходимых для применения участниками свободной экономической зоны пониженных тарифов страховых взносов, будут способствовать формированию благоприятного инвестиционного климата в Крыму и Севастополе", - уверены в минэкономразвития.

Сейчас в Крыму в Севастополе зарегистрировано 1660 участников свободной экономической зоны (в Крыму - 1266, в Севастополе - 394). Более 90% из них - субъекты малого и среднего предпринимательства. Для участников СЭЗ действует особый режим налогообложения и уплаты страховых взносов, применяются процедуры свободной таможенной зоны. При этом участники СЭЗ обязаны осуществить капитальные вложения в определенном объеме в рамках реализации инвестиционного проекта.

Фото: iStock
АСВ сохранило сниженные ставки страховых взносов

Объем инвестиций, осуществленных за пять лет участниками СЭЗ, достиг 157 млрд рублей, констатируют в Минэкономразвития. Из них почти 105 млрд рублей приходится на капитальные вложения, осуществленные участниками СЭЗ за тот же период.

"Фактически участник СЭЗ теперь имеет возможность полностью компенсировать осуществленные инвестиции, а в отдельных случаях получить от государства преференцию до 1,5 раз превышающую объем осуществленных инвестиций, - считает замглавы Минэкономразвития Сергей Назаров. - Установление указанной льготы устраняет неравные условия осуществления предпринимательской деятельности для инвесторов, получивших статус участника СЭЗ в первые три года ее функционирования, и лиц, получивших соответствующий статус по истечении такого периода".

Замминистра считает, что СЭЗ выступает одним из значимых инструментов государственно-частного партнерства, он позволяет привлечь в Крым и Севастополь инвестиции в условиях действующих международных санкций и оказывает существенное влияние на макроэкономическую стабильность в регионе. При этом возможность применения пониженных тарифов страховых взносов - наиболее существенная льгота, предоставляемой участникам СЭЗ, добавил Сергей Назаров.

В регионах Экономика Страхование Правительство Минэкономразвития Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Главное о первых президентских указах Джозефа Байдена
Косачев: Байден будет еще более неудобным оппонентом для России, чем Трамп
МИД: Россия выступает за продление ДСНВ на пять лет
Трое погибли и одиннадцать ранены при взрыве дома в Мадриде
Пятеро силовиков получили ранения в ходе ликвидации боевиков в Чечне
Можно ли заработать на облигациях федерального займа
Когда в России не останется обманутых дольщиков