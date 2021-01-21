Правительство установило коэффициенты страховых взносов для Крыма

Пониженные коэффициенты страховых взносов для участников свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму и Севастополе установило правительство России. Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития, они предназначены для тех, кто получил такой статус после 1 января 2018 года.

"Минэкономразвития совместно с Минфином были представлены в правительство соответствующие предложения по внесению изменений в законодательство РФ о налогах и сборах, предусматривающие установление для таких участников СЭЗ возможности применения пониженных тарифов страховых взносов, - сказали в пресс-службе МЭР. - Ранее указанная возможность была предусмотрена только для лиц, получивших статус участника СЭЗ в первые три года ее функционирования".

Льгота устанавливается на весь период функционирования СЭЗ - до 2039 года. Ее максимальный размер определяется в соответствии с установленными правительством коэффициентами и зависит от объема осуществленных капитальных вложений, а также вида экономической деятельности, осуществляемого участником СЭЗ при реализации инвестиционного проекта.

"Установленные правительством РФ размеров коэффициентов, необходимых для применения участниками свободной экономической зоны пониженных тарифов страховых взносов, будут способствовать формированию благоприятного инвестиционного климата в Крыму и Севастополе", - уверены в минэкономразвития.

Сейчас в Крыму в Севастополе зарегистрировано 1660 участников свободной экономической зоны (в Крыму - 1266, в Севастополе - 394). Более 90% из них - субъекты малого и среднего предпринимательства. Для участников СЭЗ действует особый режим налогообложения и уплаты страховых взносов, применяются процедуры свободной таможенной зоны. При этом участники СЭЗ обязаны осуществить капитальные вложения в определенном объеме в рамках реализации инвестиционного проекта.

Объем инвестиций, осуществленных за пять лет участниками СЭЗ, достиг 157 млрд рублей, констатируют в Минэкономразвития. Из них почти 105 млрд рублей приходится на капитальные вложения, осуществленные участниками СЭЗ за тот же период.

"Фактически участник СЭЗ теперь имеет возможность полностью компенсировать осуществленные инвестиции, а в отдельных случаях получить от государства преференцию до 1,5 раз превышающую объем осуществленных инвестиций, - считает замглавы Минэкономразвития Сергей Назаров. - Установление указанной льготы устраняет неравные условия осуществления предпринимательской деятельности для инвесторов, получивших статус участника СЭЗ в первые три года ее функционирования, и лиц, получивших соответствующий статус по истечении такого периода".

Замминистра считает, что СЭЗ выступает одним из значимых инструментов государственно-частного партнерства, он позволяет привлечь в Крым и Севастополь инвестиции в условиях действующих международных санкций и оказывает существенное влияние на макроэкономическую стабильность в регионе. При этом возможность применения пониженных тарифов страховых взносов - наиболее существенная льгота, предоставляемой участникам СЭЗ, добавил Сергей Назаров.