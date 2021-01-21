Составлен рейтинг популярных перелетов из Москвы

Столичный аэропорт Домодедово назвал самые популярные города, в которые отправлялись рейсы в 2020-м и на Новый год.
Как сообщили в пресс-службе Домодедово, лидером новогодних праздников стал Сочи, куда за время каникул улетели 98 тысяч пассажиров. Это на 51 процент больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В общей сложности на Новый год из Домодедово путешествовали 855 тысяч пассажиров. Рост пассажиропотока составил 10 процентов по сравнению с теми же праздниками до пандемии. Кроме Сочи в лидерах новогодних направлений оказались Калининград, Махачкала, Симферополь и Мурманск.
Если суммировать данные по всему 2020 году, то в число самых популярных направлений вошли Геленджик, Калининград, Ростов-на-Дону и Белгород. Трафик на этих рейсах по сравнению с 2019 годом вырос на 23,4 процента и достиг 2,6 миллиона пассажиров.
В регионах Экономика Транспорт Авиатранспорт Экономика Туризм Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Центральная Россия Компании Авиация Аэропорт Домодедово ЮФО Краснодарский край СЗФО Калининградская область СКФО Дагестан Махачкала СЗФО Мурманская область Мурманск ЮФО Республика Крым Симферополь Развитие туризма в России