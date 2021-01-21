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21.01.2021 11:01
Рубрика: Экономика

Составлен рейтинг популярных перелетов из Москвы

Текст: Сергей Бабкин
Столичный аэропорт Домодедово назвал самые популярные города, в которые отправлялись рейсы в 2020-м и на Новый год.

Как сообщили в пресс-службе Домодедово, лидером новогодних праздников стал Сочи, куда за время каникул улетели 98 тысяч пассажиров. Это на 51 процент больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото: istock
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В общей сложности на Новый год из Домодедово путешествовали 855 тысяч пассажиров. Рост пассажиропотока составил 10 процентов по сравнению с теми же праздниками до пандемии. Кроме Сочи в лидерах новогодних направлений оказались Калининград, Махачкала, Симферополь и Мурманск.

Если суммировать данные по всему 2020 году, то в число самых популярных направлений вошли Геленджик, Калининград, Ростов-на-Дону и Белгород. Трафик на этих рейсах по сравнению с 2019 годом вырос на 23,4 процента и достиг 2,6 миллиона пассажиров.

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