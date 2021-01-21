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21.01.2021 12:53
Рубрика: Экономика

Трассу Краснодар - Керчь начнут строить в 2021 году

Текст: Юрий Гень (Краснодар)
В Краснодарском крае в этом году начнут строить трассу Краснодар - Керчь, включающую в себя длинный мост через реку Кубань. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Тамань".
Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор "Тамань" Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор "Тамань"
Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор "Тамань"

Первым участком, который начнут возводить, станет дорога от хутора Белый до Славянска-на-Кубани протяженностью 68 километров. Сообщается, что это строительство согласовано с Росавтодором, а также получено одобрительное заключение Главгосэкспертизы.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
В рамках дорожного нацпроекта в 2020 году построено 16,5 тысячи км трасс

На этом участке запланировано в том числе построить мост через Кубань длинной почти в километр, а также еще 15 мостов разного размера через каналы, четыре разноуровневых транспортных развязки и восемь путепроводов.

"Новая трасса пройдет южнее уже существующей, что позволит не ограничивать движение в период строительства, - рассказывает первый заместитель начальника ФКУ Упрдор "Тамань" Владимир Пивовар. - Речь идет о четырехполосной дороге с разделением встречных потоков и расчетной пропускной способностью в 40 тысяч автомобилей в сутки".

Трасса будет проходить через рисовые поля, поэтому разработан комплекс мер, позволяющий сохранить их работу, а также обеспечить восстановление и развитие всех экосистем и компонентов окружающий среды. Например, для восполнения биологических ресурсов в водоемы будет выпущено около 200 тысяч мальков севрюги.

Кроме этого, как и требуется по госстандартам, перед началом строительных работ археологи проведут раскопки на всей территории, где пройдет новая трасса - на площади в 2,6 тысяч гектар.

Завершить строительство и реконструкцию дороги Краснодар - Керчь, которая пройдет через Славянск-на-Кубани, Темрюк и Новороссийск, планируется к концу 2024 года. Дорожники построят новую четырехполосную трассу длинной 119 километров. Она обеспечит скоростной проезд от Краснодара к хутору Белый, благодаря чему путь от Крымского моста до столицы края должен занимать не более двух часов. Все строительство ведется за счет федерального бюджета.

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