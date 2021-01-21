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21.01.2021 21:08
Рубрика: Общество

Запарились

В Астрахани закрыли бани, в которых мылось полгорода
Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)
Российская газета - Федеральный выпуск № 12(8363)
В Астрахани кризис чистоты: экс-директора муниципального предприятия "Колос", которое управляло всеми общественными банями в городе, обвинили в присвоении 2,5 млн рублей, а при новом начальнике помывочные и вовсе перестали работать. Сотрудников уволили без выходного пособия, и банщики, и жители города написали в "Российскую газету".
Астраханцы каждый день наведываются сюда узнать, не открылась ли баня, но на дверях - замок. Фото: Максим Коротченко Астраханцы каждый день наведываются сюда узнать, не открылась ли баня, но на дверях - замок. Фото: Максим Коротченко
Астраханцы каждый день наведываются сюда узнать, не открылась ли баня, но на дверях - замок. Фото: Максим Коротченко

Отправляюсь в общественную баню "Столяровскую", что в центре города. На двери - замок, а рядом десятка два горожан: астраханцы наведались узнать, когда же откроют их любимую парную.

В псковском селе, где в трети домов нет воды, закрылась единственная баня

- У меня ванны нет, летом моюсь на лестнице: выношу ведро на крыльцо и из ковшика себя поливаю, зимой - в баню ходила. А сейчас что? - сокрушается 89-летняя астраханка Нина Вялкова, которая живет по соседству с баней.

- И в войну, в холеру работала, а коронавирус не пережила, - расстраивается 84-летняя завсегдатай "Столяровской" Галина Чивкина, - все соседние улицы мылись, у нас тут квартал без удобств.

У бань долги за коммуналку. Одну за другой бани отрезали от света, газа, тепла. Большинство сотрудников напору начальства уйти по собственному желанию не воспротивились. Но восемь человек отказались, требуя долги по зарплате.

- Я в старом фонде живу, ходила в баню почти 30 лет каждую неделю, сначала маленькой была - с мамой, потом уже своей семьей. 70 рублей - общее отделение, 170 рублей - сауна с бассейном, чисто и чай попить можно, а теперь нас этого всего лишили, - расстраивается Ольга Лихинина, показывая полученный ответ от Роспотребнадзора. - Написали, что закрытие бань - нарушение прав потребителей, но почему же их тогда никто не открывает?

- Зимой здесь были полные коридоры посетителей, перед Новым годом из-за наплыва желающих мыли не до девяти, как по графику, а до десяти, - рассказала бывшая уборщица "Столяровской" Нина Федотова. - Да я и сама здесь мылась. У меня дома только душевая кабина, не размахнешься.

Но сейчас из восьми бань работает только одна в отдаленном районе, но там нет света, так что надо успеть помыться до сумерек.

По данным Гордумы Астрахани, в общей сложности банное муниципальное предприятие задолжало коммунальщикам около 8 миллионов рублей.

Фото: Игорь Онучин / ТАСС
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- Долги копились годами, они просто вообще никому не платили. Но сейчас их гасить не из чего. В том году субсидию предоставили, но руководство использовало ее не по назначению, - объясняет мэр Астрахани Мария Пермякова, подчеркнув, что за прошлый год в банном МУП сменилось два руководителя.

Один из них - Андрей Булыгин с подельниками - сейчас под следствием. По версии следствия, обвиняемые требовали кассиров бань продавать посетителям один и тот же чек дважды. Двойная бухгалтерия велась с марта 2019-го по январь 2020-го.

По словам Пермяковой, открыть бани можно будет только, если кто-то из предпринимателей согласится взять их в аренду. Но пока желающих не наблюдается.

Однако городская прокуратура такое объяснение не устроило. Она подала в Кировский районный суд иск о признании незаконным бездействия муниципалитета по банному делу.

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