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21.01.2021 11:50
Рубрика: Происшествия

В Крыму суд поставил точку в споре за участок у Карадагского заповедника

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Верховный суд Крыма оставил без изменения решение Феодосийского городского суда от 29 сентября минувшего года, касавшееся земельного спора на границе Карадагского заповедника.

Феодосийский городской суд удовлетворил требования двух министерств правительства Крыма: счел незаконным владение жителем Ленинского района двумя земельными участками и истребовал их в собственность Республики Крым. Кроме того, владельцу этих участков было отказано в удовлетворении встречного иска о признании добросовестным приобретателем.

Фото: Артем Мельниченко
В Крыму суд вернул государству два участка у Карадагского заповедника

- Сегодня Верховный суд Республики Крым поставил точку по земельным участкам около родника Лягушка, приняв справедливое законное решение, оставив решение Феодосийского городского суда без изменения, а апелляционную жалобу гражданина Абибулаева без удовлетворения, - написал на своей странице в социальной сети депутат Феодосийского горсовета Артем Мельниченко. - Благодаря совместной слаженной работе городского совета, администрации Феодосии, министерства имущественных и земельных отношений, министерства жилищной политики и государственного строительного надзора Крыма, администрации Карадагского заповедника и общественности поселков Коктебель и Щебетовки, нам удалось отстоять Лягушку. И это означает настоящую победу граждан Феодосии в борьбе с "мутными" земельными схемами. Теперь остальные застройщики уже не будут вести себя так нагло.

Напомним, речь шла о двух земельных участках площадью 0,15 и 0,23 гектара, в 2005 году выделенных Щебетовским поссоветом на границе с Карадагским заповедником для ведения сельского хозяйства и индивидуального жилищного строительства. Оба участка находятся неподалеку от источника Лягушка. В апреле минувшего года, когда на одном из наделов началось строительство, общественность Коктебеля, Щебетовки и Феодосии потребовала остановить любые работы.

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