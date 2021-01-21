В Ростове жителя Ставрополья осудили на 14 лет за подготовку теракта

Южный окружной суд в Ростове-на-Дону вынес приговор мужчине, обвиняемому в подготовке к совершению теракта в одной из станиц Ставропольского края и попытке изготовления взрывчатки.

По информации суда, в январе прошлого года подсудимый принес присягу главе запрещенной террористической организации, согласившись помочь в совершении теракта. Для совершения задуманного, житель Ставрополья приобрел компоненты, чтобы собрать самодельное взрывное устройство. В качестве места взрыва рассматривалось здание кинотеатра "Восток" в станице Курской.

Однако злоумышленнику не удалось совершить преступление: его задержали 14 февраля сотрудники правоохранительных органов.

В итоге суд приговорил мужчину к 14 годам строго режима и штрафу в размере 200 тысяч рублей.