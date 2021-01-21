В Сочи подсчитали, сколько туристов отдохнуло на курорте с начала года

С 1 по 20 января в Сочи уже отдохнули 350 тысяч гостей. Одномоментно на курорте находятся 80 тысяч туристов.

Сейчас загрузка средств размещения в среднем составляет 64 процента, сообщает пресс-служба мэрии города.

На горных курортах Сочи из-за обильных снегопадов и морозной погоды увеличивается количество бронирований туров. В предстоящие выходные в горный кластер ожидается очередной массовый заезд, в результате которого загрузка объектов размещения может составить 75 процентов.

Завтра на всех трех курортах горного кластера впервые в этом сезоне открываются практически 100 процентов горнолыжных трасс.

- Там, где катание запрещено из-за действующего режима лавиноопасности, недопустимо присутствие людей, - отметил заместитель главы Сочи Владимир Пушкарев и призвал руководство горных курортов оперативно информировать своих гостей об открытых для катания трассах и действующих ограничениях, а также продолжить практику блокировки ски-пассов за нарушение правил пребывания.

Кстати, на горнолыжных курортах Красной Поляны усилили контроль за соблюдением мер противолавинной безопасности.

- Ежедневно до восьми утра проводится обследование горнолыжных склонов, выдается бюллетень о лавинной опасности, в котором даны рекомендации по эксплуатации горнолыжных трасс на разных уровнях, - рассказал начальник снеголавинного отряда Специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей Максим Андриянков. - Если в течение дня погода меняется, рекомендации оперативно корректируются.