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21.01.2021 07:49

Заработают на дому

Уральцам не стоит опасаться сокращений
Текст: Анна Шиллер (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 11(8362)
Рынок труда, просевший в начале пандемии, восстанавливается. Более того, появляются новые возможности, о которых год назад многие даже не знали. Так, по данным сервиса "АвитоРабота", активность соискателей в Екатеринбурге в 2020 году выросла на 71 процент по отношению к предыдущему периоду, а число вакансий - на 35 процентов. А, судя по опросу, проведенному службой HeadHunter, более половины региональных компаний готовы нанимать новых сотрудников.

Для многих специалистов и работодателей, сколько бы ни говорили о важности живого общения, дистанционка оказалась вполне удобной. Актуальные позиции - менеджера по продажам, аналитика, мастера техподдержки - можно занять, работая удаленно и не теряя в зарплате. В прошлом году 52 процента жителей региона выбрали этот формат, сообщают в hh.ru. Причем 22 процента компаний из 107 участников опроса решили и после окончания пандемии не возвращать в офис всех.

Хотя некоторые вакансии и сокращаются в ходе трансформации бизнес-процессов и оптимизации фонда оплаты труда, зато появляются новые

Тенденции рынка труда очевидны: большинство фирм не знает, когда можно будет полноценно вернуться в офлайн и нужно ли это вообще. 15 процентов делают ставку на весну, четыре - на май-июнь. По отношению к дистанту мнения разделились: треть представителей предприятий не заметила серьезных изменений при переходе на удаленный режим, столько же уверены, что он мешает бизнес-процессам, эффективность удаленки признают 20 процентов.

Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
Пандемия сократила время поиска новой работы

Чего ждать соискателям от наступившего года? Судя по результатам опроса, в 66 процентах компаний намерены увеличить штат (в 2020-м это сделали 44 процента), а в 18-ти - сократить. Вакантные места предназначены не только для разработчиков и тестировщиков, наравне с ними востребован рабочий персонал, компании также активно ищут управленцев и креативных специалистов - продуктовых дизайнеров, копирайтеров, продюсеров онлайн-мероприятий и т.д.

- Хотя некоторые вакансии и сокращаются в ходе трансформации бизнес-процессов и оптимизации фонда оплаты труда, зато появляются новые. Так, востребованы руководители проектов, или проект-менеджеры. А поскольку функционал сотрудника заметно расширяется, работодатели в первую очередь оценивают умение решать трудные задачи, генерировать идеи, - рассказывает председатель Ассоциации карьерных консультантов Урала Светлана Филатова.

Она отмечает, что работники тоже диктуют свои условия: многие из них хотят совмещать или чередовать работу дома и в офисе. На предприятиях идут навстречу и вводят гибридный формат, разрешая появляться на рабочем месте несколько раз в неделю. Офис становится чем-то вроде коворкинга, только бесплатного, а компания несет меньше издержек на аренду площадей. Правда, называть эту модель распространенной еще рано - руководство не каждой фирмы к ней готово.

К слову, около половины представителей регионального бизнеса считают 2021-й перспективным для развития и надеются повысить оклады сотрудникам. Однако рассчитывать на это вряд ли стоит. Скажем, в прошлом году каждый четвертый работодатель заявлял hh.ru о планах увеличения зарплат, но эксперты "АвитоРаботы" по итогам года такого роста не зафиксировали: даже в относительно богатом Екатеринбурге медианная зарплата составляет 35 тысяч рублей.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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