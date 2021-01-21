АО "Томский завод электродвигателей" в 2020 году произвел продукции на 1,6 млрд рублей

АО "Томский завод электроприводов" (ТОМЗЭЛ, дочернее предприятие АО "Транснефть - Западная Сибирь") подвело итоги производственной деятельности за 2020 год. Всего было выпущено более 31 тысячи единиц продукции для нужд организаций системы "Транснефть" и внешних предприятий-заказчиков на сумму более 1,6 миллиарда рублей.

Завод производит электроприводы для запорно-регулирующей арматуры, устройства "Диоген" для размыва донных отложений в резервуарах, системы управления ствола пожарного лафетного, скребки - калибраторы, промышленные компьютеры, а также специализированные детали и оборудование, применяемые для ремонта, реконструкции и строительства нефтепроводов и нефтепродуктопроводов.

В 2020 году специалисты АО "ТОМЗЭЛ" в рамках программы НИОКР ПАО "Транснефть" выполнили две опытно-конструкторские разработки - испытательный стенд для электроприводов и комплект временного электроснабжения (КВЭ). Испытательный стенд позволяет обеспечить проверку функционала электроприводов в полноценных режимах имитации работы трубопроводной арматуры. КВЭ может работать на открытом воздухе при различных температурных диапазонах и применяется для организации временного электроснабжения при производстве работ на объектах магистральных трубопроводов от передвижных источников энергоснабжения.

Кроме того, в 2020 году АО "ТОМЗЭЛ" освоило производство пяти новых видов продукции. Выпущены опытные образцы взрывозащищённого поплавкового сигнализатора уровня жидкости, комплекта временного электроснабжения, электропривода общепромышленного исполнения. В серийное производство были запущены взрывозащищенные светильник и электродрель.

Светильник и электродрель производства АО "ТОМЗЭЛ" выполнены во взрывозащищенном исполнении и отличаются улучшенными характеристиками промышленной безопасности. Кроме того, конструкция дрели обеспечивает возможность замены аккумуляторной батареи без необходимости покидать взрывоопасную зону. Светильник отличается малым энергопотреблением. В 2021 году завод планирует выпуск до 296 взрывозащищенных светодиодных светильников и 355 дрелей.

Справка

АО "ТОМЗЭЛ" (дочернее общество АО "Транснефть - Западная Сибирь") образовано в 1998 году. Основное направление деятельности завода - разработка, производство и обслуживание специализированной продукции для предприятий топливно-энергетического комплекса. В состав завода входят 5 производственных корпусов, общая площадь которых составляет порядка 10 тысяч кв. м. Основные партнеры АО "ТОМЗЭЛ" - дочерние организации системы "Транснефть", а также другие ведущие предприятия России и Евразийского экономического союза.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"