Власти Тюмени, невзирая на пандемию, не оставляют попыток в партнерстве с бизнесом сделать историческую зону, примыкающую к реке, максимально привлекательной для горожан и туристов. Один из девелоперов заявил о планах уже в этом году перебросить через Туру второй пешеходный мост. Он, как и действующий, свяжет противоположный берег с большой набережной, которую, в свою очередь, ждет постепенное преобразование-улучшение: начнут высаживать деревья, расширять сеть кафе и закусочных, оборудовать досуговые и рекреационные площадки. К новому мосту примкнет необычный многоуровневый парк с амфитеатром, дубовой аллеей, "городским огородом", игровыми "комнатами".

В связке с набережной непременно упоминается проект, пока остающийся в черновых чертежах, формирования пешеходной зоны в границах улицы Дзержинского. В прошлом году мы о нем подробно писали, а сегодня знакомим с мыслями, которыми поделился в интервью "РГ" заведующий кафедрой "Дизайн архитектурной среды" Тюменского индустриального университета Александр Клименко.

В исторических сердцевинах Челябинска, Екатеринбурга давно появились пешеходные улицы. В Тюмени о необходимости создания таковой годами говорят, только до дела пока не дошло. В чем проблема-то?

Александр Клименко: Да, уже более 30 лет говорим. Многие, наверное, забыли, что еще в самом начале столетия было торжественно объявлено о скором превращении улицы Дзержинского, в прошлом Садовой, в прогулочную, в историко-архитектурную туристическую зону. Замысел остался декларацией. Спустя годы к нему не раз возвращались, обсуждали на публичных площадках, в СМИ. Вроде все за - и муниципалитет, и граждане, но реализацию проекта, к чему регулярно я и многие мои коллеги призывали, власти откладывали. В прошлом году уважаемой компанией из Санкт-Петербурга представлен новый вариант "пешеходки", уже с охватом части прилегающих к улице кварталов. Старт работ не за горами, сообщают нам. Что ж, лучше поздно, чем никогда, лишь бы не возникло проблем с финансами.

Какой, на ваш взгляд, должна быть Садовая XXI века? На какие пешеходные улицы России стоит ориентироваться - может, на Баумана в Казани или на Большую Покровскую в Нижнем Новгороде? Правда, там совершенно другой тип застройки. Ваши коллеги из Петербурга в качестве образца для подражания называют 130-й квартал в Иркутске.

Александр Клименко: "Покровка" в Нижнем - образец продуманного, бережного подхода к архитектурному наследию. Камерную атмосферу минувших столетий хранят ряды старинных особняков. Здесь высокий уровень современной городской скульптуры, здесь разнообразие бизнеса - сервисного, финансового. Но вы верно подметили разницу в застройке: там - сплошная фронтальная каменная, а на Дзержинского-Садовой - усадебная.

Роль архитектора часто низводится до роли беспрекословного исполнителя воли заказчика, его капризов, порой идущих вразрез с нормативными требованиями, а то и со здравым смыслом

130-й квартал - хороший пример того, как можно вдохнуть жизнь в доселе чахнувший мрачный микрорайон. И все-таки в Иркутске новострой, попытка воссоздания былого, хотя и удачная с экономической точки зрения. Мы же обладаем местом с концентрацией памятников деревянного зодчества, где еще витает дух купеческой Тюмени. Следует, считаю, целиком сохранить усадебный характер застройки - с флигелями, заборами, дворами, воротами. Но смотрите: на внутриквартальных площадках предполагается размещение чужеродных объектов коммерческого назначения. Офисные либо жилые здания потребуют создания дополнительной инфраструктуры. Как все это будет выглядеть, сочетаться? Речь о музеефикации не идет, разумеется, должен присутствовать бизнес. Надо учитывать его интересы, при необходимости предоставлять преференции. Вместе с тем не стоит отдавать ему на откуп все. Без бюджетных инвестиций не обойтись, муниципалитету хорошо бы иметь, образно выражаясь, контрольный пакет. Важно найти золотую середину, компромиссное решение.

Пример, кажется, иного рода: в строительство набережной вложены многомиллиардные бюджетные средства, а мелкий бизнес, складывается впечатление, на нее до последнего времени пускали с неохотой.

Александр Клименко: Набережная Туры получила всероссийскую известность, по некоторым характеристикам подобных ей не сыскать. Когда гости - коллеги из других регионов, из-за рубежа - знакомятся с ней, они не скрывают удивления, поражаются роскошной отделкой, обилию гранита и мрамора. Словом, дорого. Набережная вкупе с рекой просится на открытки, и селфи на ней, говорят, приятными выходят. Очевидная же ущербность - в засилье холодного камня. В зной, холод, ненастье человеку здесь неуютно. Зелени нет, зайти под крышу особо некуда - кафе раз-два да обчелся. То есть просторно, а жизни не хватает.

Строят сейчас набережную, куда более скромную, на противоположном берегу. Был он зеленым, радовал глаз, а с вырубкой деревьев, кустарников превращается в бетонный. Всякое благоустройство есть благо, но вкладывать капиталы просто в "плоскости" неразумно, за те же деньги можно сделать что-то более функциональное, привлекательное.

Да, многие тюменцы в соцсетях, в комментариях к публикациям в электронных СМИ высказывают схожие претензии к набережным. Кто-то, напротив, весьма доволен ими. О настроениях рядовых жителей мы хоть таким образом узнаем, а вот о суждениях профессионалов ничего не известно. Где они, Александр Иванович, компетентные мнения авторитетных архитекторов?

Александр Клименко: Увы, к профессионалам ныне все реже прислушиваются, независимое экспертное обсуждение проектов социально важных, затрагивающих градостроительную ткань всего города почти не практикуется. Либо проводится для галочки. Институт главных архитекторов региона, муниципалитетов нивелирован, он малозначим, невидим в административно-управленческих структурах. В нулевые годы действовал коллегиальный орган - градостроительный совет, но и от него, к сожалению, отказались. В целом роль архитектора часто низводится до роли беспрекословного исполнителя воли заказчика, его капризов, порой идущих вразрез с нормативными требованиями, а то и со здравым смыслом. Без повышения в нашей стране статуса зодчего, архитектурного надзора проблемы будут множиться.

Мне как исследователю и ценителю богатого культурно-архитектурного наследия нашего региона обидно слышать все чаще раздающиеся от невеж призывы сносить старину, чтобы освободить место для современных зданий. И куда поведет такой "созидатель" иногородних гостей, чтобы познакомить их с Тюменью? Не в спальные же микрорайоны, на иные из которых без слез не взглянешь. На ту же улицу Республики, бывшую Царскую, поведет. Каменные дома на ней возведены по разным частным проектам (типовых практически не было), однако - с жестким соблюдением регламентов по пропорции, композиции фасадов, качеству материалов, прочим параметрам. Историческая часть этой улицы - краса и гордость Тюмени. И представьте себе, что она исчезла. Вместе с сопредельными историческими кварталами. Город сразу бы поблек, обесценился, потерял свое обаяние, привлекательность. Неизмерим экономический ущерб. И будет непростительно, если мы потеряем немногие оставшиеся уникальные уголки деревянного зодчества.